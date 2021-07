Korčok: Výsledkom snáh o obnovu musí byť posilnenie odolnosti

Dubrovnik/Bratislava 11. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok uviedol v sobotu na medzinárodnej konferencii Dubrovnik Forum 2021 v rámci panelovej diskusie venovanej komplexnej téme geopolitického výhľadu obdobia po pandémii, že počas pandémie sme si viac ako kedykoľvek predtým uvedomili hodnotu susedskej a regionálnej spolupráce. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR).



"Pandémia ukázala naše slabé aj silné stránky, ako aj nezastupiteľnú úlohu národného štátu. Výsledkom našich snáh o obnovu musí byť posilnenie všestrannej odolnosti krajín a Európskej únie ako celku pred ďalšou možnou krízou, ktorá raz určite nastane, no jej charakter ešte nevieme predvídať,“ povedal minister Korčok vo svojom vystúpení.



Fórum patrí medzi významné medzinárodné konferencie v regióne, jeho cieľom je vytvoriť priestor pre diskusiu o kľúčových aktuálnych otázkach. Na tohtoročnú konferenciu prijali pozvanie viac ako dve desiatky ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov rezortov diplomacie, vedúci predstavitelia celého radu medzinárodných organizácií, think tankov a európskych inštitúcií.



Na okraj konferencie sa minister Korčok stretol s generálnym tajomníkom Únie pre Stredomorie Nasserom Kamelom, s ktorým prerokoval aktuálne aktivity tejto medzivládnej organizácie v uplynulom období a priority na nasledujúce obdobie. Únia pre Stredomorie je medzivládna organizácia, ktorej členmi sú členské štáty EÚ a 15 krajín severnej Afriky a Blízkeho východu.



V sobotu popoludní sa uskutočnilo aj stretnutie ministra Korčoka s kosovskou šéfkou diplomacie Donikou Gërvalla-Schwarzovou. Diskutovali o možnostiach spolupráce berúc do úvahy základný rámec našich vzťahov a o dialógu Belehrad-Priština pod vedením osobitného predstaviteľa EÚ Miroslava Lajčáka, ktorý by mal pokračovať koncom júla. Minister zdôraznil potrebu komplexnej normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou v podobe právne záväznej dohody. „Dialóg považujeme za jediný nástroj, ktorý vedie k normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou,“ uviedol minister.