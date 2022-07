Korčok vyzval fanúšikov Slovana aj Ferencvárosu na kultivovaný prejav

Bratislava 21. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR si všimlo hanlivé nápisy na adresu Slovenska, ktoré sa objavili na stredajšom futbalovom zápase Ferencváros Budapešť - Slovan Bratislava. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok vyzval fanúšikov oboch tímov na kultivovaný prejav.



"Nebudeme do toho vnášať žiadnu politiku, lebo každý súdny človek si názor urobí sám," uviedol minister Korčok na sociálnej sieti. Reagoval na nápis na tribúne, ktorý spochybňoval legitimitu Slovenska a jeho symbolov.



"Verím tiež, že dobrý pocit pri týchto urážlivých heslách na adresu Slovenska nemali ani naši maďarskí partneri, s ktorými sa usilujeme o dobré vzájomné vzťahy," doplnil Korčok. Zagratuloval slovenskému majstrovi k futbalovému víťazstvu.



"A držím Slovanu palce, aby v odvete v Bratislave potvrdil úspech. Zároveň vyzývam všetkých fanúšikov, jednej aj druhej strany, aby ukázali, že svoju priazeň a emócie vedia prejaviť kultivovaným spôsobom," uzavrel minister.



Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov na ihrisku Ferencvárosu Budapešť 2:1. K výtržnostiam podľa denníka Magyar Nemzet v stredu nedošlo, ale oba futbalové tábory a usporiadatelia dali dôvod na to, aby Európska futbalová únia (UEFA) uložila tresty.



Objavil sa napríklad maďarský nápis "Nezabudneme 1992", či nápisy spochybňujúce legitimitu Slovenska a jeho symbolov. Podľa denníka porušujú prísne predpisy UEFA. Do tejto kategórie patrí aj pyrotechnika, ktorú dokázali oba tábory prepašovať na štadión a použili.