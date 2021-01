Korčok: Zadržanie Alexeja Navaľného sledujem s veľkým znepokojením

BRATISLAVA/MOSKVA 17. januára (TASR) - K zatknutiu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ku ktorému došlo v nedeľu po jeho prílete z Berlína do Moskvy, sa vyjadril aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok.



"S veľkým znepokojením sledujem zadržanie Alexeja Navaľného po jeho návrate domov. Jeho miesto je v slobodnej a bezpečnej politickej súťaži, a nie vo väzbe," napísal po anglicky na sociálnej sieti Twitter šéf slovenskej diplomacie.



Ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) vo vyhlásení uviedla, že Navaľného zatkla na medzinárodnom letisku Šeremeťjevo za "viacnásobné porušenie" podmienečného trestu z roku 2014 v súvislosti s obvinením z podvodu.



"Zostane vo väzbe" až do rozhodnutia súdu, dodala FSIN.



Zmienená služba podľa tlačovej agentúry AFP ďalej oznámila, že Navaľného, ktorý sa počas uplynulých piatich mesiacov zotavoval v Nemecku z otravy nervovoparalytickou látkou, "opakovane upozornila" na to, že sa dvakrát do mesiaca neprihlásil v jej kancelárii.



FSIN dodala, že hoci tieto podmienky pozastavila, keď bol Navaľnyj v berlínskej nemocnici Charité, mohol ich po svojom septembrovom prepustení z liečby ešte splniť.



Jeho právnička Oľga Michailovová uviedla, že Navaľného zatkli skôr, než prešiel pasovou kontrolou a dostal sa na ruské územie. "Alexej bol zatknutý bez uvedenia dôvodu. Všetko, čo sa teraz deje, je protizákonné," vyhlásila s tým, že polícia jej nedovolila Navaľného sprevádzať.