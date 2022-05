Korčok: Žiadosť Fínska a Švédska o vstup do NATO je historickým krokom

Brusel/Bratislava 18. mája (TASR) - Žiadosť Fínska a Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie, ktoré v stredu doručili generálnemu tajomníkovi NATO, je historickým rozhodnutím. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Agentúru TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.



"Slobodné a zvrchované rozhodnutie obidvoch štátov požiadať o členstvo v NATO je reakciou na vojenský konflikt v Európe vyvolaný Ruskom na Ukrajine, ktorý vyvolal zásadné zmeny v bezpečnostnom prostredí," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Korčok spresnil, že Fínsko a Švédsko sú členskými štátmi Európskej únie a tiež dlhoročnými partnermi Slovenska v NATO. Podľa neho zdieľajú demokratické hodnoty a sú pripravené prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v Aliancii.



"Vláde Slovenskej republiky, Národnej rade Slovenskej republiky a prezidentke Slovenskej republiky navrhnem rýchlu ratifikáciu prístupu oboch štátov do NATO. Členstvo Fínska a Švédska v Aliancii posilní bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky a celého euroatlantického priestoru," dodal Korčok.



Slovensko si bude podľa MZVEZ aj počas prístupového procesu oboch štátov do NATO plniť svoje záväzky pomoci vyplývajúce podľa článku 42.7. Zmluvy o Európskej únii.