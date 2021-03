Korčok:Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou navrhnúť zmeny

Bratislava 10. marca (TASR) - Spoločná deklarácia o Konferencii o budúcnosti Európy, ktorú v stredu v Bruseli podpísali lídri troch hlavných inštitúcií EÚ, štartuje dlho odkladanú debatu o smerovaní nášho európskeho projektu. Uviedol to slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok, podľa ktorého ide o príležitosť pomenovať problémy a navrhnúť zmeny v EÚ. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Prebiehajúca pandémia ešte viac odkryla niektoré už známe problémy, ale poukázala aj na nové výzvy, ktorým Únia a jej členské štáty musia čeliť. Konferencia o budúcnosti Európy je preto vítaným prostriedkom na dôkladné zhodnotenie aktuálneho stavu Únie a osobitne schopnosti adresovať potreby a požiadavky našich občanov a jej členských štátov," uviedol Korčok. Doplnil, že proces reflexie je jedinečnou príležitosťou pomenovať nedostatky a tam, kde je to potrebné, urobiť aj zmeny.



Tie však podľa Korčoka nemôžu byť diktované od stola a musia vychádzať predovšetkým z aktívnej diskusie širokej verejnosti, odborníkov, podnikateľov, ako aj ďalších profesijných a záujmových združení. "Je v našom záujme, aby sme možnosť zapojiť sa do takej zásadnej debaty, ako je budúcnosť EÚ, ponúkli občanom po celom Slovensku, či už v obciach, mestách, alebo aj na regionálnej úrovni," poznamenal šéf slovenskej diplomacie.



Slovenská vláda v rámci prípravy na spustenie konferencie schválila 3. marca koncepciu národnej diskusie o budúcnosti Európy, ktorá sa bude opierať o dva v minulosti úspešné projekty - diskusné formáty zamerané na širokú verejnosť - MySmeEÚ a Národný konvent o EÚ.



"Občiansky rozmer musí byť prioritou konferencie. Práve preto oceňujem, že súčasťou spoločného vyhlásenia európskych inštitúcií je záväzok vypočuť si Európanov na základe otvoreného, inkluzívneho a transparentného dialógu. Chceme lepšie poznať predstavy našich občanov a na základe ich odporúčaní prispieť k lepšie fungujúcej Európskej únii," zdôraznil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.



Pilier občianskych konzultácií doplní Národný konvent o EÚ, ktorý bude slúžiť ako platforma pre expertnú, analytickú diskusiu. Cieľom jeho činnosti bude navrhnúť vláde SR odporúčania v jednotlivých európskych politikách.



Myšlienku Konferencie o budúcnosti Európy predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom programovom zameraní v decembri 2019. Pôvodne sa mala začať v máji 2020 a trvať dva roky. Z dôvodu pandémie však začiatok konferencie posunuli. Jej formálny začiatok sa očakáva na podujatí 9. mája, ukončenie reflexného procesu je plánované na jar 2022 počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ, dodal rezort.