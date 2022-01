Korčok: Situácia na Ukrajine je vážna

Bratislava 25. januára (TASR) - Niektoré požiadavky Ruskej federácie v súvislosti so situáciou na Ukrajine nemôže Slovensko akceptovať. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Naďalej vidí priestor na diplomatické riešenie. So šéfom rezortu obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) sa zhodli na mimoriadnej závažnosti situácie. Naď ozrejmil, že na ukrajinských hraniciach sa zhromažďuje okolo 130.000 príslušníkov ruských ozbrojených síl i ťažká technika. Niektorá podľa jeho slov zasahuje svojím dosahom aj územie SR.



"Súčasťou požiadaviek Ruska sú aj niektoré veci, ktoré nie sú z nášho pohľadu ani len rokovateľné. Prepisovali by celú bezpečnostnú architektúru a svet, do ktorého SR a ostatné štáty vstúpili po roku 1989," povedal Korčok. Zdôraznil, že občania krajín majú právo rozhodovať o tom, kde a do akých obranných štruktúr chcú patriť. Situácia je podľa jeho slov najvážnejšia za posledných 30 rokov, no riešiteľná. Podotkol však, že ruská strana nemôže dávať neakceptovateľné podmienky.







Šéf diplomacie podčiarkol, že len niekoľko kilometrov od Slovenska hrozí vojenský konflikt a treba si to uvedomiť. SR podľa jeho slov komunikuje jasné postoje o teritoriálnej suverenite nášho suseda a bráni tak aj vlastné princípy. Dodal, že Európska únia v prípravných výboroch rokuje o možnom sankčnom balíku, ktorý však podľa neho nie je iniciatívou Únie, ale politickou a diplomatickou reakciu na niečo, čo považujeme za neakceptovateľné a súčasť úsilia o odvrátenie konfliktu.



Naď priblížil, že bezpečnostná rada bude pokračovať aj v stredu (26. 1.), pričom jej členovia dostanú ďalšie informácie aj od oboch spravodajských služieb. "Z hľadiska európskeho kontinentu je situácia možno najhoršia od konca druhej svetovej vojny," vyhlásil s tým, že na ukrajinských hraniciach sa okrem vojakov zhromažďuje aj technika, a to nie len obranná. Ako príklad uviedol rakety či systémy protivzdušnej obrany. Pýta sa pritom na účel a hovorí o bezprecedentných krokoch, ktoré nemožno považovať za vojenské cvičenie vzhľadom na bezprecedentné zhromažďovanie vojakov i techniky či dávanie nesplniteľných ultimát.



Ministri upozornili, že akýkoľvek konflikt na ukrajinskej hranici môže mať výrazné dôsledky pre Slovensko. Naď priblížil, že ak by došlo aj len k limitovanému vojenskému útoku v tejto oblasti, cez Slovensko by prešiel napríklad aj veľký počet vojnových utečencov.







Obaja zároveň deklarovali, že zatiaľ nie je súčasťou žiadnych úvah prípadná prítomnosť vojsk NATO na území SR. Podotkli však, že viaceré krajiny na východnej hranici EÚ žiadajú o takúto pomoc. Korčok podčiarkol, že práve preto funguje Aliancia, aby mala vytvorené obranné štruktúry.



Naď v tejto súvislosti opakovane odmietol špekulácie, že obranná dohoda s USA umožní voľný pohyb amerických vojakov na Slovensku. Tí, ktorí sú proti takejto dohode, podľa neho robia všetko pre znižovanie obranyschopnosti a bezpečnosti SR a jej občanov.



Mimoparlamentný Hlas-SD v reakcii vyzval oboch ministrov, aby prestali zneužívať napätú situáciu na rusko-ukrajinskej hranici na propagovanie nevýhodnej slovensko-americkej obrannej zmluvy. "Namiesto tejto propagandy očakávame, že budú informovať verejnosť, ako je slovenská vláda pripravená riešiť po prípadnom vojenskom konflikte migračnú a energetickú krízu," uviedla strana. Naď a Korčok podľa nej skrývajú svoje diplomatické zlyhanie za šírenie strachu a neistoty.