Korčok:Viac ako inokedy sa ukazuje dôležitosť vstupu Slovenska do NATO

Bratislava 29. marca (TASR) - Pri aktuálnom dianí na Ukrajine sa viac ako kedykoľvek predtým ukazuje, že vstup do NATO bola jedna z najdôležitejších udalostí moderných dejín Slovenska. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) pri príležitosti 18. výročia od vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie.



„Bolo to naše vlastné, suverénne a slobodné rozhodnutie, ktorým sme jasne vyjadrili našu príslušnosť k Západu a k hodnotám demokracie, slobody a právneho štátu a ktorým sme získali najvyššie možné bezpečnostné záruky,“ uviedol Korčok. Slovensko podľa neho za ten čas ukázalo, že je zodpovedný a solidárny spojenec, ktorý aktívne prispieva ku kolektívnej bezpečnosti celej Aliancie. Dodal, že bezpečnosť a stabilita, ktorú členstvo v NATO prinieslo, sa stali základnými piliermi ekonomického, sociálneho a demokratického rozvoja Slovenska.



Šéf diplomacie podotkol, že dianie na Ukrajine zásadne zmenilo strategické bezpečnostné prostredie v celej Európe. Vďaka NATO máme podľa jeho slov vytvorené najlepšie podmienky na to, aby sme mohli adekvátne reagovať a zaistiť bezpečnosť a obranu občanov. "V NATO máme 29 spojencov, s ktorými sme pripravení spoločne brániť každý centimeter aliančného, a teda aj slovenského územia. Našu obranyschopnosť posilňujeme vytvorením novej mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku, v ktorej budú pôsobiť vojaci z Českej republiky, Nemecka, Holandska, USA, Poľska a Slovinska aj so špičkovou vojenskou technikou a obrannými systémami,“ doplnil minister.



Aliancia dnes pripravuje plány na dlhodobé a systematické zabezpečenie celého východného krídla a Slovensko je pevnou súčasťou týchto plánov. NATO je dnes jednotnejšie ako kedykoľvek predtým a pripravené odstrašiť akéhokoľvek agresora a zaistiť ochranu svojich občanov a obranu územia.



Členstvo v NATO ako základný pilier bezpečnosti Slovenska v kontexte aktuálnej situácie vyzdvihla i predsedníčka poslaneckého klubu SaS a členka Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anna Zemanová. "Neprijateľná agresia Ruska a vojenský konflikt na našich hraniciach priniesol ohrozenie bezpečnosti nielen pre Slovensko, ale aj celú Európu a svet. Postup ruských geopolitických chúťok, našťastie, brzdí NATO, ktorého jednoznačným a odstrašujúcim mottom je: Útok na jedného bude považovaný za útok na všetkých," pripomenula Zemanová, ktorá zároveň kritizuje opozičné vyjadrenia preferujúce neutrálny status krajiny.