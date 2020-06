Ministri SR a ČR: Koronakríza bola pre školstvo výzva aj príležitosť

Bratislava 16. júna (TASR) – Koronakríza bola pre školstvo výzva aj príležitosť. Počas online diskusie sa na tom v pondelok (15. 6.) zhodol slovenský minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s českým ministrom školstva, mládeže a telovýchovy Robertom Plagom.



Podľa oboch čelných predstaviteľov rezortu školstva koronakríza upriamila pozornosť na význam vzdelávania pre rodičov, žiakov aj spoločnosť a otvorila otázku nových príležitostí v školstve. "V tomto období sme začali nastavovať možno už aj prvé základy budúcej reformy slovenského školstva," uviedol v debate Gröhling s tým, že má byť veľmi rozmanité. Ako doplnil, podľa toho, aké majú požiadavky rodičia, aké majú schopnosti a požiadavky žiaci, také školstvo by chceli vytvárať. "Pretože v minulosti sme zažili jednoliate školstvo a myslím si, že nám to nevyhovovalo," dodal Gröhling.



"Školstvo je v akejkoľvek krajine postavené na dlhodobých a premyslených riešeniach a naraz sme všetci ministri školstva v Európe stáli pred rýchlymi rozhodnutiami, kde sme museli okamžite premyslieť všetky pre a proti jednotlivých variantov a neexistovali optimálne riešenia," upozornil Plaga. Náročné obdobie však podľa neho prekonal pozitívny moment návratu detí do škôl.



Ministri školstva spoločnou diskusiou otvorili už šiestu zo série česko-slovenských online debát o vzdelávaní na tému Núdzový stav vo vzdelávaní – možnosti a príležitosti v Českej republike a Slovenskej republike. Debaty organizujú Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní v SR a Stála konferencia asociácií vo vzdelávaní v ČR.



Organizátori nastavili debaty tak, aby zachytili pohľad na vzdelávanie v čase koronakrízy zo strany rodičov aj učiteľov, riaditeľov aj zriaďovateľov škôl, žiakov stredných škôl aj študentov univerzít, zástupcov firiem, ale tiež čelných predstaviteľov rezortu. Obaja ministri budú v spoločnej debate pokračovať aj osobne v pondelok 22. júna počas oficiálnej návštevy Gröhlinga v metropole Českej republiky.