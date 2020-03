Koronavírus: ČO robiť a nerobiť v DOMÁCEJ IZOLÁCII + dôležité KONTAKTY

POČAS DOMÁCEJ IZOLÁCIE:

- sledujte svoj zdravotný stav



- ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára, aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na odbere biologického materiálu



- obmedzte kontakty s inými osobami, nenavštevujte kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímajte a nechoďte na návštevy



- necestujte



- na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy



- vykonávajte iba takú pracovnú činnosť, ktorú môžete vykonávať v mieste izolácie



- zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

Pre koronavírus a súvisiace opatrenia je zriadených viacero liniek

Bratislava 13. marca (Teraz.sk) - Ak sa vrátite zo zahraničia, počnúc dnešným dňom až do odvolania vás čaká povinná 14-dňová karanténa, vrátane osôb žijúcich s vami v spoločnej domácnosti. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poprosiť ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času.Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmädezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností.Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky, každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, jea minimálne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo.V súvislosti so šírením nového koronavírusu na Slovensku zverejnili viaceré úrady a ministerstvá infolinky. Obrátiť sa na ne môžu občania v prípade svojich otázok nielen o samotnom ochorení COVID-19, ale aj o karanténe či ďalších opatreniach. Ministerstvo vnútra (MV) SR o tom informuje na svojom webe. Telefónne čísla sú uvedené aj na webe rezortu zdravotníctva.Odborní pracovníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) odpovedajú na otázky verejnosti o ochorení na call centre. Prístupná by mala byť nepretržite aj linka Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Poskytovať by mali informácie nielen o samotnom ochorení, ale aj o karanténe.0917 222 6820800 221 234S rovnakými otázkami sa môžu občania obrátiť aj na regionálne úrady verejného zdravotníctva. Zriadené sú linky vo viacerých sídlach, hygienici ich v súvislosti so šírením nového koronavírusu posilnili. Aktuálne ich má podľa slov rezortu vnútra fungovať 36.Bratislava 0917 426 075Trnava 0905 903 053Senica 0907 169 312Galanta 0907 996 734Dunajská Streda 0910 459 200Nitra 0948 495 915Komárno 0911 305 951Levice 0910 901 129Nové Zámky 035/640 09 97Topoľčany 038/532 63 91Trenčín 0917 763 203Považská Bystrica 0911 727 930042/44 50 223Prievidza 046/519 20 26Žilina 0905 342 818Čadca 0919 453 544Dolný Kubín 0905 239 076Liptovský Mikuláš 0903 550 4200911 236 9880903 540 635Martin 043/401 29 270902 740 7660911 514 878Banská Bystrica 0918 659 580Zvolen 045/555 23 58Žiar nad Hronom 0911 902 853Lučenec 0905 536 5510915 885 8130918 601 924047/43 235 72Veľký Krtíš 047/48 30 747Rimavská Sobota 0918 542 763Košice 0918 389 841Michalovce 0948 518 954056/6880 617056/6880 621Rožňava 00421 905 439 276Spišská Nová Ves 0910 118 266Trebišov 059/67 24 993056/ 38 13 2310918 680 3050915 577 356Prešov 0911 908 823Bardejov 0917 121 946Humenné 0908 440 174Poprad 0911 635 2600903 905 080052/772 2604052/712 5474Svidník 0910 580 707Vranov nad Topľou 0915783454s inými štátmi informujú rezorty hospodárstva a dopravy, a to na linkách 0/4854 1111 alebo 02/5949 411.treba kontaktovať Ministerstvo hospodárstva SR na linke 02/4854 1111.a podobne kontaktujte Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na čísle 02/59 374 111.je potrebné kontaktovať Ministerstvo kultúry SR na číslach 02/2048 2111 alebo 02/2048 2114.je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby SR, otázky v tejto súvislosti možno položiť na linke 02/5949 4111.