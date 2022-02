Koronavírus má 229 príslušníkov zboru stráže a 240 väznených osôb

Bratislava 6. februára (TASR) – Ku koncu týždňa malo ochorenie COVID-19 229 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). V karanténe ich je 290. Celkový počet pozitívnych prípadov u väznených osôb je 240. Najvyšší počet prípadov ochorenia je v ústave Dubnica nad Váhom a Košice-Šaca. TASR to potvrdila Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou ZVJS.



Príslušníci ZVJS môžu po novom nastúpiť do výkonu služby aj s pozitívnym výsledkom testu, ak nemajú klinické príznaky ochorenia. "Len vtedy, ak to bude nevyhnutné, a to v prípade hraničnej situácie, aby bolo zabezpečené stráženie osôb a objektov, a rovnako, aby boli zabezpečené práva väznených osôb," poznamenala. Umožňuje to upravená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Táto možnosť by mala zmierniť negatívne dosahy zapríčinené výpadkom personálu. Dôvodom je podľa Ragasovej skutočnosť, že ústavy ZVJS zabezpečujú špecifické úlohy v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ktoré nie je možné nevykonávať, respektíve ich minimalizovať.



Pozitívne testovaní príslušníci zboru musia dodržiavať viaceré prísne opatrenia. "Musia používať rukavice, obmedziť pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru. Ďalej musí byť zabezpečená dezinfekcia s plným virucidným účinkom a stravovanie bez prítomnosti iných osôb, nanajvýš s osobami rovnako pozitívnymi bez klinických príznakov ochorenia," podotkla.