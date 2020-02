Koronavírus u pacientky vo vojenskej nemocnici nepotvrdili

Ružomberok 3. februára (TASR) – Infekciu koronavírusom u 33-ročnej pacientky, ktorú v nedeľu (2. 2.) prijali v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Ružomberku, nepotvrdili. Doposiaľ dostupné výsledky vyšetrení poukazujú na bakteriálne, a nie na vírusové ochorenie. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.



"Pri zohľadnení absencie cestovateľskej anamnézy v rizikovej oblasti, ako i posledného letu mimo inkubačné obdobie, to prakticky vylučuje infekciu koronavírusom 2019-nCoV. Pacientke na základe tohto zrušia karanténu a prepustia ju do domáceho liečenia," uviedla hovorkyňa.



Pacientku s podozrením na ochorenie spôsobené koronavírusom priviezla záchranná služba do ÚVN v nedeľu v popoludňajších hodinách. Žena mala podľa hovorkyne príznaky infekčného ochorenia s teplotou nad 38 stupňov Celzia. "Ešte pred príchodom sanitky rodina konzultovala zdravotný stav pacientky s infekčnou klinikou ÚVN. Keďže pacientka nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu, nenachádzala sa v poslednej dobe v oblasti s výskytom koronavírusu, bolo jej odporučené domáce liečenie. I napriek tomu rodina k pacientke privolala rýchlu záchrannú službu, ktorá ju priviezla do nemocnice," vysvetlila Dišková.



Na infektologickú kliniku ÚVN sa v pondelok dopoludnia dostavili na ambulantné vyšetrenie dvaja ďalší pacienti s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Ide o manželov, ktorým odobrali vzorky krvi na vyšetrenie koronavírusu. "Keďže sú na konci inkubačnej doby a nemajú príznaky akútneho ochorenia, na základe rozhodnutia lekára budú izolovaní v domácom prostredí," dodala hovorkyňa.



ÚVN zároveň prosí pacientov, aby v období vírusových respiračných ochorení nepodliehali panike. "Ak neboli v rizikovej oblasti, prípadne ak neboli v kontakte s niekým, kto sa mohol nakaziť koronavírusom, ide pravdepodobne o iné respiračné ochorenie," upozornila Dišková.