Korupčnú kauzu Syseľ má prvostupňový súd riešiť budúci týždeň
Najvyšší súd SR vrátil kauzu späť na ŠTS minulý rok v auguste.
Autor TASR
Pezinok 8. marca (TASR) - Korupčnou kauzou mediálne známou ako Syseľ, ktorá sa týka podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch, sa má Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku opäť začať zaoberať v utorok (10. 3.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejneného na webe rezortu spravodlivosti.
Najvyšší súd SR vrátil kauzu späť na ŠTS minulý rok v auguste. Zdôvodnil to tým, že napadnutý rozsudok je nesprávny a má chyby najmä pre jeho nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení a aj preto, lebo sa súd nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
ŠTS pôvodne odsúdil trojicu obžalovaných v roku 2023 na podmienečné tresty odňatia slobody. Prokurátor aj obžalovaní sa voči rozsudku odvolali.
Obžaloba sa týka troch skutkov. Exposlanec parlamentu Alexej I. mal podľa obžaloby na základe žiadosti svojho známeho požiadať na prelome rokov 2016 a 2017 exsudcu Miroslava N., aby pomohol vybaviť vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu. Bývalý sudca mal za to žiadať najskôr úplatok vo výške 15.000 eur a potom ďalších 5000 eur.
Prvá časť sumy mala byť podľa obžaloby poslaná na účet syna obžalovaného podnikateľa Mariána S. Všetci už skôr deklarovali, že trvajú na svojej nevine.
