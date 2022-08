KOS: Odliv pracovníkov zo sociálnych služieb bude pokračovať na jeseň

Bratislava 29. augusta (TASR) - Odliv pracovníkov, najmä opatrovateliek zo zariadení sociálnych služieb (ZSS) bude pokračovať v septembri. Upozorňuje na to Komora opatrovateliek Slovenska (KOS). Problémom je podľa nej okrem iného katastrofálne mzdové ohodnotenie. TASR o tom informovala predsedníčka komory Dana Grafiková.



Problémy s personálom sú podľa nej dlhodobé, no počas leta sa pre dovolenky znásobili. Poukázala, že komplikácie môže na jeseň spôsobiť aj hroziaca ďalšia vlna ochorenia COVID-19 či chrípky. "Seniori, ktorí majú krehkú imunitu, budú chorľavieť. To môže spôsobiť uzavretie zariadení, personál opäť pracujúci v overaloch, čiže maximálna záťaž, a následne ďalší odliv pracovníkov, pretože už teraz nevládzu," skonštatovala.



Komora upozornila aj na návrh zvýšenia miezd sestier, ktorý hovorí len o sestrách v nemocniciach. "Návrh zvýšenia platov zdravotníkov nepocítia sestry v ZSS. Predpokladám, že začnú odchádzať tam, kde budú mať vyššie platy, čiže odídu zo sociálnych služieb do nemocníc," podotkla Grafiková.



Zdôraznila, že avizovaná jednorazová 500-eurová odmena pre zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách nepokryje zdražovanie. Skritizovala tiež podmienky vyplatenia. "Mnohé opatrovateľky odmeny nedostanú, pretože podmienky vyplatenia sú rovnako, ako aj v predchádzajúcich odmenách naformulované ako odmena za zotrvanie u zamestnávateľa, nie odmena za prácu. Podmienkou vyplatenia odmeny je pracovný pomer u zamestnávateľa do 31. augusta, ale mnohé už nezvládli situáciu a odišli zo zariadení v lete," dodala.



Dlhodobá starostlivosť potrebuje podľa KOS reformu v súvislosti s poskytnutím príspevku na starostlivosť podľa stupňa odkázanosti priamo prijímateľovi s naviazaním príspevku na starostlivosť priamo pre prijímateľov sociálnych služieb.