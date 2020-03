Ghanamová: Vláda by mala prihliadať aj na situáciu opatrovateliek

Bratislava 13. marca (TASR) - Komora opatrovateliek Slovenska (KOS) žiada vládu SR a zástupcov krízového štábu, aby riešili situáciu, v ktorej sa v súvislosti s novým koronavírusom ocitli tisíce slovenských opatrovateľov a opatrovateliek pracujúcich za hranicami Slovenska. TASR o tom informovala za vedenie KOS Anna Ghannamová.



Komora poukázala aj na pracovníkov vystavených riziku či už v zariadeniach sociálnych služieb alebo v terénnej opatrovateľskej službe, rovnako ako zdravotnícky personál v nemocniciach a ambulanciách. "Potrebujeme urýchlené zabezpečenie ochranných pomôcok - rúšok, dezinfekcie, rukavíc, ochranných oblekov a okuliarov aj do sociálnych služieb, či už rezidenčných alebo terénnych a ambulantných," apeluje KOS.



KOS priblížila, že slovenská opatrovateľka pracujúca v rodine za hranicami SR nemôže odísť od klienta, kým ju fyzicky nepríde vystriedať druhá kolegyňa. Dopravné spoločnosti, ktoré vozili opatrovateľky, však pozastavili svoju činnosť a prestali ich voziť za hranice na výmenu služieb. Komora poukázala na to, že po tom, ako prestali jazdiť aj medzištátne vlaky a autobusy, sa slovenská opatrovateľka nemá ako dostať do práce, aby vymenila kolegyňu, a tá, ktorá sa má vrátiť, tiež nemá možnosť návratu.



"Nateraz teda hrozí, že tá opatrovateľka, ktorá je v súčasnosti v zahraničí u klienta, tam bude niekoľko týždňov či mesiacov, čo je absurdné z fyzického aj psychického hľadiska. Opatrovateľky patria medzi pomáhajúce profesie, a teda tak ako zdravotníci by po potvrdení od zamestnávateľa nemali byť v karanténe," zdôraznila KOS.



Komora predpokladá, že riešenie bude musieť vláda SR nájsť v spolupráci s Rakúskom a Nemeckom, kam slovenské opatrovateľky cestujú najčastejšie. "Inak v dôsledku zavedených opatrení hrozí rozpad aj rakúskeho systému opatrovania," uzavrela komora.