ZBIERKA AKÚ STE EŠTE NEVIDELI: Košičan zbiera lampy na olej a petrolej

Košice 7. júna (TASR) – Nevšednú záľubu má Košičan Cyril Barla, ktorý zbiera staré olejové a petrolejové lampy. Jeho zbierka je najväčšia nielen na Slovensku, ale zrejme aj na svete, preto aktuálne ašpiruje na zápis do Guinessovej knihy rekordov.Certifikát slovenského rekordu získal Košičan vlani v apríli s počtom 1943 lámp. Aktuálne nové sčítanie pre potreby svetového zápisu prinieslo ďalší prírastok.uviedol pre TASR Igor Svítok zo Slovenských rekordov. Podľa dostupných informácií nikto nemá takýchto lámp viac.Zberateľskej vášni sa Košičan venuje už polstoročie, spojil ju s cestovaním a spoznávaním histórie svietidiel so spaľovacím zdrojom. Zo svojej zbierky chcel urobiť múzeum. Starožitné lampy má z rôznych kútov sveta. "priblížil zberateľ.V kolekcii má vzácne mosadzné, keramické, majolikové či sklenené lampy rôznych veľkostí – od miniatúrnych až po kus vysoký dva metre. Mechanické olejové lampy pochádzajú z 18. a 19. storočia. Lampy s hodinovým strojčekom, ktorý poháňal čerpadlo vháňajúce do horáka olej, po natiahnutí svietili šesť hodín. Zavedenie petroleja s lepšou vzlínavosťou po knôte zjednodušilo svietenie a prinieslo nové konštrukcie lámp. Koniec ich rozvinutej priemyselnej a remeselnej výroby prišiel s nástupom elektriny.Mnohé svietidlá priťahujú pozornosť vypracovaním a ozdobnosťou.zhodnotil zberateľ. Viaceré kusy musel pritom obnoviť a zreštaurovať.