Košice ako prvé v SR získali ocenenie eurokomisie za zelené projekty

Košice 17. júna (TASR) - Mesto Košice získalo ako prvé na Slovensku ocenenie Európskej komisie (EK) za zelené projekty. Informoval o tom primátor Jaroslav Polaček na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že EK zaradila Košice medzi 100 miest v Európskej únii v rámci projektu Mission EU - 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030 a udelilo mu značku tejto misie s názvom „Mission label“.



Magistrát tvrdí, že Košice dlhodobo patria medzi najaktívnejšie mestá v oblasti znižovania uhlíkovej stopy a prechodu na klimatickú neutralitu vo vybraných sektoroch. K rozhodnutiu EK podľa vedenia mesta prispelo aj vyše 30 zelených projektov za desiatky miliónov eur, ktoré sa v Košiciach uskutočnili za uplynulých päť rokov, ako i ďalších 40, ktoré chystajú.



Zelenou značkou misie budú označovať projekty týkajúce sa klímy či priority v oblasti udržateľnej a zodpovednej environmentálnej politiky. „V súčasnosti intenzívne pracujeme na tom, aby sme mohli pripraviť podklady pre projekty, s ktorými sa chceme uchádzať o čerpanie externých zdrojov na ďalšie projekty zlepšenia životného prostredia v našom meste,“ povedal primátor. Rozhodnutie EK podľa jeho slov Košiciam otvára aj dvere k budúcim možnostiam financovania projektov v spolupráci so súkromnou sférou alebo Európskou investičnou bankou.



„EK nám týmto ocenením povedala, že sme prichystaní aj na ďalšie veľké veci. Tie máme rozpracované sami alebo s našimi partnermi. Ide napríklad o geotermálne vrty v Košickej kotline, čím zabezpečíme ekologické vykurovanie z obnoviteľných zdrojov pre obyvateľov nášho mesta,“ uviedol s tým, že čoskoro otvoria napríklad aj Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice, kde sa vďaka novým technológiám výrazne zvýši energetická efektívnosť prevádzky bazénov. V pláne je i ďalšia etapa modernizácie Steel arény.



Magistrát na svojej webovej stránke pripomína, že spolu s desiatkami partnerov z radov odbornej a laickej verejnosti vypracoval takzvanú klimatickú zmluvu mesta s plánom zintenzívniť cestu Košíc ku klimatickej neutralite v kľúčových odvetviach. Čo sa týka akčných plánov na zmenu klímy, mesto ich má spracované do roku 2030.