Mestá chcú vodičov informovať o zákaze parkovania na chodníkoch

Košice 1. marca (TASR) – Košická mestská polícia (MsP) predpokladá, že v prvých dňoch platnosti novely zákona obmedzujúceho parkovanie na chodníkoch, bude využívať dohovor. Pre TASR to potvrdil náčelník MsP Slavomír Pavelčák s tým, že vodičov chcú v prvom rade informovať o legislatívnych zmenách.



Pripomenul však, že príslušníci MsP sú vždy povinní postupovať na základe platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov. Každý zistený priestupok budú tak ako doteraz aj v týchto dňoch riešiť zákonným spôsobom vrátane priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. „Podľa zákona je možné za priestupok týkajúci sa nedovoleného parkovania na chodníku uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 50 eur a v správnom konaní až do výšky 100 eur. V prípade najmenej závažných priestupkov je podľa zákona možné vodiča napomenúť, čo znamená, žeby mu nebola uložená pokuta,“ uviedol.



Mesto Košice v reakcii pre TASR uviedlo, že je za systematické riešenie problémov parkovania v slovenských mestách, no aktuálne platnú právnu úpravu zakazujúcu parkovanie na chodníkoch nepovažuje za riešenie. Argumentuje tým, že samosprávy na jej zavedenie do praxe dostali len niekoľko týždňov, a k tomu v zimnom období, keď nie je možné realizovať stavebné práce.



Súhlasí s prechodným ustanovením, ktoré by umožnilo samosprávam v husto zastavaných lokalitách získať čas na vyriešenie tohto problému. „Predíde sa tak viacerým problémom, ktoré by pre nemožnosti vytvoriť nové parkovacie miesta, respektíve vyznačenia dopravného značenia umožňujúceho parkovanie na chodníkoch, nastali v mnohých slovenských mestách,“ uviedol magistrát.



V utorok vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá neumožňuje stáť autom na chodníku ani v prípade, ak zostane priestor 1,5 metra pre chodcov. Samosprávy zákaz parkovania vítajú, žiadajú však jeho oddialenie. Do Národnej rady (NR) SR už bol predložený návrh zákona o cestnej premávke. Jeho úprava by mala umožniť mestám a obciam získať čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest a autá by mohli v prechodnom období parkovať aj na chodníku podľa doterajších pravidiel. Prechodné obdobie by malo trvať do konca marca 2024.



Motoristov upozorňujú aj v Žiline

Mesto Žilina odporúča vodičom rešpektovať novelu zákona o cestnej premávke, ktorá obmedzuje parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka budú motoristov na novelu preventívne upozorňovať.



Doplnil, že mesto presadzuje princípy udržateľnej mestskej mobility, preto uvedenú novelu zákona víta. "Chodníky sú prioritne určené pre chodcov za účelom ich bezpečnej a plynulej mobility. Po novom bude možné parkovanie na chodníku len v prípade, že bude označené dopravným značením," pripomenul.



Na základe dôležitosti jednotlivých chodníkov z hľadiska intenzity pešej dopravy a ich šírkového usporiadania bude mesto určovať, či bude možné na chodníku parkovať. "To bude určené zároveň na základe situácie statickej dopravy v danej lokalite. Aj v prechodnom období odporúčame vodičom rešpektovať aktuálnu legislatívu," dodal Miškovčík.