Housing first pokračuje, rodiny sa do bytov nasťahujú do konca roka

Košice 3. decembra (TASR) – Bytovou núdzou v Košiciach trpí 86 rodín, vyplýva to z minulotýždňového mapovania Nadácie DEDO v útulkoch a krízových zariadeniach. Prvé z nich sa nasťahujú do zrekonštruovaných mestských bytov v rámci pilotného projektu Housing First v meste do konca roka. TASR o tom za nadáciu informovala Jana Krajkovičová s tým, že do náhodného výberu budú zapojené tie rodiny, ktoré majú maloleté, respektíve nezaopatrené deti.



Uvedený projekt je prvý svojho druhu na východnom Slovensku a podľa skúseností zo zahraničia má ísť o nástroj na ukončenie bezdomovectva rodín a jednotlivcov. Rodiny, ktoré sa do projektu zapoja, bude odborne sprevádzať multidisciplinárny tím. Podľa rozvojovej manažérky Nadácie DEDO Aleny Vachnovej má stabilné bývanie pre rodiny so skúsenosťou bezdomovectva rehabilitačný účinok. „Očakávame stabilizáciu a postupné zlepšenie zdravotného stavu, posilnenie vzťahov v rodine či stabilnú dochádzku detí do školy, preto nám záleží na dôstojných podmienkach a vytvorení bezpečného rodinného prostredia,“ uviedla. Dodala, že efekty bývania na rodiny vyhodnotí nezávislý výskum. Jeho výsledky budú známe po roku a následne dvoch rokoch od zabývania rodín.



Mesto na tento účel zrekonštruovalo desať bytov za viac ako 200.000 eur. Podľa primátora Jaroslava Polačeka boli v dezolátnom stave. Nachádzajú v rôznych lokalitách Košíc. „Tím z Nadácie DEDO v spolupráci s nami postupne začlení desať rodín z Košíc do normálneho života. Sú to smutné osudy rodín s malými deťmi, ktoré nie vlastnou vinou skončili na okraji spoločnosti. Ľudia z nadácie budú s rodinami pracovať a keď sa postavia na nohy, nájdu si vlastné bývanie. Verím, že sa to podarí aj v týchto prípadoch,“ uviedol.