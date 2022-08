Košice na rozlúčke s kardinálom J. Tomkom očakávajú tisíce veriacich

Košice 9. augusta (TASR) - Mesto Košice počas víkendu a začiatkom budúceho týždňa očakáva návštevu tisícok veriacich, ktorí sa budú chcieť rozlúčiť so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Na samotnom smútočnom obrade sa podľa odhadov môže zúčastniť 5000 ľudí. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že na pohreb je pripravené. Na zabezpečenie organizácie vyčlenilo 25.000 eur.



"Pre tých, ktorí sa nedostanú do Dómu sv. Alžbety, bude na námestíčku pred Urbanovou vežou pripravená veľkoplošná obrazovka a priamy prenos z obradu," uvádza. Naplánované sobáše a nedeľňajšie (14. 8.) bohoslužby v katedrále sa uskutočnia bez obmedzení.



Od piatka (12. 8.) budú zdobiť košickú Hlavnú, Mlynskú a Alžbetinu ulicu vlajky s vatikánskymi, slovenskými a košickými insígniami a tiež kvetinová výzdoba. Mesto zabezpečí aj zvýšenú čistotu v uliciach. Na dodržiavanie verejného poriadku budú dohliadať štátni aj mestskí policajti. Mesto zároveň vyzve majiteľov reštaurácií a podnikov v okolí katedrály, aby od nedele do utorka 16. augusta znížili intenzitu reprodukovanej hudby. Zásobovanie prevádzok na Hlavnej ulici bude v utorok možné iba do 8.00 h.



Podľa odhadov má do Košíc prísť približne 100 autobusov s pútnikmi z celého Slovenska. "Podľa odporúčaní by mali vystupovať na Štúrovej ulici, pričom využiť môžu aj záchytné parkovisko v Košickej futbalovej aréne. Pre osobnú dopravu je pripravený parkovací dom pri Steel Aréne," dodáva magistrát.



Nad historickým centrom vyhlásia takzvanú bezletovú zónu, ktorá obmedzí používanie dronov bez príslušného povolenia. Počas smútočného obradu bude zabezpečená aj zdravotná služba, požiarna ochrana a toalety.



Rakva s telesnými pozostatkami kardinála Tomka bude vystavená v Dóme sv. Alžbety v Košiciach v nedeľu od 16.00 do 21.00 h, v pondelok (15. 8.) od 9.00 do 12.00 h a tiež v utorok od rána až do konania pohrebných obradov o 11.00 h.