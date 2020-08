Náklady práčovne košickej nemocnice stúpli pre prípravu na pandémiu

Košice 7. augusta (TASR) – V práčovni košickej nemocnice v Šaci zatiaľ nemuseli zaviesť vypracované postupy súvisiace s ochorením COVID-19 pre manipuláciu a pranie nemocničnej bielizne. Epidemiologická situácia je v tomto zdravotníckom zariadení priaznivá. Pre TASR to zo spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje, uviedla Ivana Popluhárová s tým, že náklady v práčovni stúpli pre väčšie nákupy dezinfekcie.



Zvýšenie nákladov na prevádzku v práčovni počas pandémie nového koronavírusu a pretrvávajúcej mimoriadnej situácie neevidovali. „Náklady pre práčovňu narástli v súvislosti s prípravou na epidémiu ochorenia COVID-19 nákupom väčšieho objemu dezinfekčných prostriedkov pred samotným praním a na chemotermodezinfekciu v práčkach,“ spresnila.



Šačianska nemocnica si podľa jej slov ako jedna z mála nemocníc sama perie nemocničnú bielizeň. O celý servis sa stará 13 zamestnancov. Chod práčovne stojí nemocnicu mesačne v priemere okolo 18.500 eur. „Lôžková kapacita nemocnice je 379 lôžok a mesačne vyperieme približne 17.000 súprav posteľnej bielizne,“ uviedla.



V areáli zabezpečujú pranie kompletnej zdravotníckej bielizne, bielizne pacientov a zamestnancov vrátane kuchynskej bielizne. Pranie operačnej bielizne a operačných odevov predstavuje menší objem, dôvodom je preferovanie tých jednorazových. "Vzhľadom na množstvo pacientov a veľkosť nemocnice denne vyperieme približne 1000 kilogramov bielizne a mesačne spotrebujeme viac ako 400 kilogramov pracieho prostriedku,“ uviedla vedúca práčovne Erika Fiľakovská. V indikovaných prípadoch bielizeň pred praním dezinfikujú a až následne perú s nastavením teploty prania na 90 stupňov Celzia.



Pacienti majú podľa nemocnice v niektorých prípadoch možnosť doniesť si vlastnú bielizeň. Používanie osobnej bielizne majú povolené iba na určitých klinikách a oddeleniach, na ktorých to epidemiologická situácia umožňuje. „Nemocničnú bielizeň používajú pacienti na pracoviskách oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, jednotkách intenzívnej starostlivosti a vždy u pacientov s infekčným ochorením. Je to nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia protiepidemických opatrení,“ dodala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mária Vinterová.