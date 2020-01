VIDEO: Pozostalí po obetiach tragédie v Hejciach chcú žalovať SR

Košice 30. januára (TASR) – Žalobu na Slovenskú republiku plánuje do dvoch mesiacov podať občianske združenie (OZ) AN.24 (5605) – Hejce. Jeho členovia sa tak opätovne domáhajú obnovenia vyšetrovania havárie vojenského lietadla AN-24, ktoré spadlo pri maďarskej obci Hejce 19. januára 2006 pri návrate z misie v Kosove. Podľa nich nebolo príčinou tragédie zlyhanie posádky, ale porucha lietadla. Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii v Košiciach. Rezort obrany o nových skutočnostiach nemá vedomosť.



Predpokladajú podanie dvoch žalôb. Ak neuspejú s tou, ktorej cieľom je znovuotvorenie vyšetrovania, pripravené majú aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu, prípadne na Medzinárodný súdny dvor v Haagu (ICJ).



Podľa predsedu OZ Ľudovíta Orlického sú ich dôkazmi predovšetkým výpovede svedkov. Ďalšími majú byť fotografie z miesta tragédie. „Napríklad výškomer, na ktorý sa odvolávajú, ukazuje inú hodnotu na fotografii, ktorá bola urobená v snehu, než je hodnota v oficiálnom spise. Ďalej páky jedného motora lietadla boli po havárii stiahnuté na zarážku – kým jeden išiel na plný výkon a mal veľké vibrácie, druhý ich mal skoro nulové. Jedna vrtuľa bola zatočená do takého smeru, aby mala čo najmenší odpor a druhá bola v normálnom stave," povedal s tým, že to indikuje problém motora.







Hovorí, že podľa vyšetrovania sa v lietadle nachádzal len jeden letový zapisovač, a to s dátovými údajmi o lete. Orlický tvrdí, že má informácie o tom, že existovala aj druhá čierna skrinka, ktorá zachytávala hlasové záznamy z kokpitu. Spresnil, že o tom majú svedčiť fotografie maďarských záchranárov z miesta nehody. Na súd sa chce OZ obrátiť aj s tým, že modernizácie a opravy lietadla podľa neho neboli oprávnené.



Poukázali, že ministerstvo obrany odmietlo znovu vyšetrovať kauzu, pretože nie sú známe nové skutočnosti. "My ich dnes máme. Skoro tri roky sme chodili po Maďarsku a zbierali sme vyjadrenia svedkov. Viacerí potvrdili, že lietadlo letelo veľmi nízko nad dedinou a horel mu motor. O tom bolo aj video, ktoré na druhý deň po tragédii zmizlo," povedal Ivan Katrinec z OZ.







"Vo veci vyšetrovania leteckej havárie v obci Hejce bolo riadne vyšetrovanie a o jeho výsledku rozhodli orgány činné v trestnom konaní. O žiadnych nových skutočnostiach nemá rezort obrany vedomosť," reagovala hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.



Vojenský špeciál AN-24 so 43 ľuďmi na palube havaroval 19. januára 2006 v lesnatom teréne, približne 50 kilometrov od košického letiska, kde mal pristáť. O život vtedy prišlo 41 slovenských vojakov a jeden civilný zamestnanec rezortu obrany.