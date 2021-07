Košické letisko zvažuje zriadiť RT-PCR testovanie ešte cez leto

Košice 9. júla (TASR) – Zriadenie RT-PCR testovania na letisku v Košiciach je v štádiu riešenia, zvažujú tak urobiť ešte počas letnej dovolenkovej sezóny. Pre TASR to za košické letisko uviedla Karolína Linhartová. Pre odlietajúcich cestujúcich je k dispozícii mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.



Otváracie hodiny MOM sú prístupné pre cestujúcich dve hodiny pred každou pravidelnou linkou. „A teda pred odletmi do Londýn - Lutona, Viedne, Londýn - Stanstedu a Prahy v pondelky, stredy, piatky a nedele. Čo sa týka chartrových (dovolenkových) odletov, tak v prípade potreby fungujú MOM na zavolanie,“ povedala s tým, že potvrdenia o antigénovom testovaní sú dvojjazyčné - v slovenskom aj v anglickom jazyku.



Čo sa týka príchodu na Slovensko, od piatka platia nové pravidlá. Plne zaočkované osoby nemusia ísť do karantény, musia sa len vopred registrovať cez formulár eHranica. Nezaočkovaní sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú možno ukončiť skôr negatívnym RT-PCR testom. Podstúpiť ho však možno najskôr na piaty deň. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade príletu na letisko na Slovensko je okrem registrácie cez formulár eHranica potrebné vyplniť aj formulár na stránke https://www.mindop.sk/covid/. Aktuálne informácie pre cestujúcich leteckou dopravou sú dostupné aj na webovej stránke letiska.