Košický okresný súd prerušil na rok väzenie pre D. Borženského

Košice 4. marca (TASR) - Okresný súd Košice II v stredu rozhodol o prerušení výkonu odňatia slobody pre Dušana Borženského na jeden rok, a to vzhľadom na to, že je vážne chorý. Borženský, v minulosti označovaný za bosa košického podsvetia, si odpykáva 23-ročný trest za spolupáchateľstvo v prípade troch vrážd a za mrežami strávil doposiaľ 19 rokov. Uznesenie súdu nie je právoplatné, prokurátor proti nemu podal sťažnosť.



"Prerušujeme výkon trestu odňatia slobody na dobu jedného roka vzhľadom na to, že liečba, ktorú vyžaduje zdravotný stav odsúdeného, je zdĺhavá. Po uplynutí jedného roka súd prehodnotí, či výkon trestu odňatia slobody na odsúdenom bude naďalej potrebný," uviedla predsedníčka senátu súdu.



S návrhom na prerušenie väzenia na účely liečby prišlo občianske združenie (OZ) Maják nádeje, s ktorým Borženský spolupracuje. Riaditeľka združenia Soňa Vancáková pôvodne navrhla jeho podmienečné prepustenie, napokon návrh na verejnom zasadnutí upravila.



Samotný Borženský v minulosti žiadal o podmienečné prepustenie z väzenia. Okresný súd dvakrát rozhodol v jeho prospech, opieral sa pritom aj o pozitívne odporúčanie väzenského ústavu, znalecký posudok psychologičky či záruky OZ Maják nádeje. Po sťažnosti prokurátora však krajský súd vlani v apríli uznesenie okresného súdu zrušil a žiadosť zamietol.



Borženského odsúdili za spoluúčasť na vraždách Jána Kromku a Karola Kolárika. Priznal sa k objednávke vraždy kosovského Albánca Fadila Pasjaču z roku 2000, pričom uzavrel dohodu o vine a treste s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).