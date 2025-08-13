< sekcia Slovensko
Kosová: Správa EK o právnom štáte bola tento rok objektívnejšia
Súdna rada SR zároveň na svojom stredajšom zasadnutí vzala správu EK z tohto roku na vedomie.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Tohtoročná správa Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu na Slovensku bola podľa predsedníčky Súdnej rady SR Marcely Kosovej objektívnejšia než predošlé roky. Súdna rada SR zároveň na svojom stredajšom zasadnutí vzala správu EK z tohto roku na vedomie.
„Nemám nič pripravené, čo by sme mohli vytknúť,“ podotkla Kosová. Chce sa však sústrediť na to, čo bude obsahom budúcoročnej správy. Zaujíma ju napríklad to, či jej obsahom bude odvolanie predsedu niekdajšieho Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta v roku 2022 bývalou ministerkou spravodlivosti a súčasnou poslankyňou Národnej rady SR Máriou Kolíkovou (SaS). Dôvodom odvolania bolo podľa Kolíkovej manažérske zlyhanie. To súviselo s postupom sudcov a vtedajšieho predsedu Okresného súdu Bratislava III Fitta odmietnuť vydanie vyšetrovacieho spisu s utajovanou prílohou príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry.
Európska komisia vo výročnej správe o stave právneho štátu vydanej začiatkom júla skonštatovala, že Slovensko urobilo príliš malý pokrok pri plnení odporúčaní, ktoré mu predložila v rámci vlaňajšej správy. Slovensku najnovšie vydala sedem odporúčaní. SR má okrem iného zaviesť aj dostatočné záruky nezávislosti pri odvolávaní členov Súdnej rady SR a zabezpečiť účinné a nezávislé vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie na vysokých miestach.
