Kosová: Súdnictvo sa nemôže zneužívať na zvyšovanie preferencií

Bratislava 1. augusta (TASR) - Súdnictvo nesmie byť zneužívané na zvyšovanie klesajúcich preferencií politických strán. Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová to uviedla v reakcii na stredajšiu (31. 7.) tlačovú konferenciu exministerky spravodlivosti a podpredsedníčky SaS Márie Kolíkovej.



"Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová sa v mene všetkých sudcov SR dôrazne ohradzuje voči neprípustným výrokom poslankyne politickej strany Sloboda a Solidarita Márie Kolíkovej, ktorá účelovo a bez kontextu spojila zrušenie analytického centra, ako organizačnej jednotky Ministerstva spravodlivosti SR, s jej akousi obavou z chaosu a korupcie, ktorá súvisí s fungovaním súdov," uvádza sa na webe Kancelárie Súdnej rady SR.



Podľa Kosovej je neprípustné, aby politici zneužívali súdnictvo na zvyšovanie klesajúcich preferencií a pretláčali do spoločnosti negatívne nastavenie voči sudcom výrokmi, ktoré urážajú sudcov.



"Ak bývalá ministerka spravodlivosti tvrdí, že tu nebude nikoho, kto by na základe informácií posúdil, čo súdna reforma urobila na Slovensku, predsedníčka súdnej rady jej pripomína, že sú tu predsedovia súdov, sudcovia a zamestnanci súdov, ktorí na túto otázku odpoveď poznajú. A poznali ju aj počas prípravy novej súdnej mapy, avšak ich názor tvorcov súdnej mapy nezaujímal," uvádza sa v reakcii Kosovej. Predsedníčka Súdnej rady SR podotkla, že o útokoch na súdnictvo bude informovať Európsku sieť súdnych rád.



Kolíková informovala na stredajšej tlačovej konferencii o zrušení analytického centra. Okrem iného uviedla, že bez centra by nemohla byť realizovaná reforma justície. Zrušenie analytického centra vníma ako priestor pre chaos a korupciu, s ktorou súvisí fungovanie jednotlivých súdov. Analytické centrá podľa nej nastavujú politikom na základe objektívnych dát zrkadlo o tom, čo sa v krajine deje.