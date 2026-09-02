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Kosová vyhlásila voľbu na doplnenie kandidátov na sudcu ESĽP
Mandát sudkyne Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Alene Poláčkovej uplynul už 28. decembra 2024, pričom vo funkcii zotrvala do 31. augusta 2025, pripomenula Kosová.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v stredu voľbu na doplnenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za Slovenskú republiku. Oprávnení navrhovatelia majú lehotu na predkladanie návrhov do 9. októbra. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Kancelárie Súdnej rady SR.
„Slovenská republika síce predložila trojicu kandidátov na sudcu ESĽP, avšak Branislav Jablonka, ako jeden z kandidátov, vzal svoj súhlas s kandidatúrou späť. Zoznam kandidátov preto zostáva neúplný. Z uvedeného dôvodu vyhlásila predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky novú voľbu na jedno miesto kandidáta,“ ozrejmilo tlačové oddelenie. Voľba sa uskutoční 10. novembra o 13.00 h v sídle Súdnej rady SR v Bratislave.
Mandát sudkyne Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Alene Poláčkovej uplynul už 28. decembra 2024, pričom vo funkcii zotrvala do 31. augusta 2025, pripomenula Kosová.
„Slovenská republika síce predložila trojicu kandidátov na sudcu ESĽP, avšak Branislav Jablonka, ako jeden z kandidátov, vzal svoj súhlas s kandidatúrou späť. Zoznam kandidátov preto zostáva neúplný. Z uvedeného dôvodu vyhlásila predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky novú voľbu na jedno miesto kandidáta,“ ozrejmilo tlačové oddelenie. Voľba sa uskutoční 10. novembra o 13.00 h v sídle Súdnej rady SR v Bratislave.
Mandát sudkyne Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Alene Poláčkovej uplynul už 28. decembra 2024, pričom vo funkcii zotrvala do 31. augusta 2025, pripomenula Kosová.