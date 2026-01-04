< sekcia Slovensko
Kotercový kašeľ sa u psov prejavuje silným a záchvatovým kašľom
Pre TASR to uviedla Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR, ktorá odporúča očkovať psa ešte pred sezónou výskytu respiračných ochorení a každoročne opakovať.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Kotercový kašeľ je veľmi nákazlivé ochorenie dýchacích ciest, ktoré postihuje psy. Prejavuje sa intenzívnym, silným a záchvatovým kašľom. Účinnou prevenciou tohto ochorenia je očkovanie. Vakcína sa aplikuje do nosnej dierky psa. Pre TASR to uviedla Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR, ktorá odporúča očkovať psa ešte pred sezónou výskytu respiračných ochorení a každoročne opakovať.
„Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou na miestach s vysokou koncentráciou psov - útulky, výstavy, psie školy, výbehy. Zvýšený výskyt ochorenia býva v mesiacoch október až február,“ priblížili zverolekári. Tvrdia, že kotercový kašeľ postihuje hlavne horné dýchacie cesty, v závažných prípadoch môže postihnúť aj dolné dýchacie cesty a môže viesť k zápalu pľúc.
Klinické príznaky sa objavujú do deviatich až desiatich dní od nakazenia. Nekomplikovaný priebeh väčšinou trvá päť až štrnásť dní a je sprevádzaný akútnym záchvatovitým kašľom, pri ktorom môžu psy vykašliavať hlien, opisuje komora. Majitelia to podľa KVL často popisujú ako napínanie a vracanie.
Takýto kašeľ sa zhoršuje pri záťaži a vzrušení. „U niektorých psíkov je možné vidieť výtok z nosa, ktorý môže byť číry, hlienovitý alebo zelený, a kýchanie,“ povedali veterinári. Doplnili, že ťažké formy ochorenia sprevádza horúčka, apatia, nechutenstvo a výrazné ťažkosti pri dýchaní. „Príznaky môžu byť závažnejšie a výraznejšie u psíkov s vrodenými poruchami alebo chronickými ochoreniami, ako napríklad chronická bronchitída, brachycephalický syndróm, kolaps trachey,“ uviedla KVL.
Diagnostika ochorenia sa podľa komory robí na základe klinického vyšetrenia zvieraťa. U komplikovaných pacientov je potrebný odber krvi, RTG, poprípade ďalšie vyšetrenia. Kotercový kašeľ sa lieči antibiotikami, sirupmi proti kašľu, nesteroidnými antiflogistikami a doplnkami na podporu imunity. „Dôležitý je pokojový režim a izolácia psíka, keďže ide o vysoko nákazlivé ochorenie,“ povedali zverolekári. Za vhodné považujú aj zvlhčovanie vzduchu v domácnosti.
Podobnými ochoreniami, ktoré sa prejavujú intenzívnym kašľom, sú pneumónia, bronchitída a laryngitída. Pneumónia môže byť podľa KVL komplikáciou kotercového kašľa. Tento kašeľ sa tiež môže zameniť za kašeľ spôsobený srdcovými problémami. Príčinou kašľa môže byť aj cudzí predmet uviaznutý v krku. „V každom prípade je návšteva veterinárneho lekára kľúčová, aby sa vylúčili vážne ochorenia (srdce, pľúca) a stanovila sa presná diagnóza,“ dodali odborníci.
„Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou na miestach s vysokou koncentráciou psov - útulky, výstavy, psie školy, výbehy. Zvýšený výskyt ochorenia býva v mesiacoch október až február,“ priblížili zverolekári. Tvrdia, že kotercový kašeľ postihuje hlavne horné dýchacie cesty, v závažných prípadoch môže postihnúť aj dolné dýchacie cesty a môže viesť k zápalu pľúc.
Klinické príznaky sa objavujú do deviatich až desiatich dní od nakazenia. Nekomplikovaný priebeh väčšinou trvá päť až štrnásť dní a je sprevádzaný akútnym záchvatovitým kašľom, pri ktorom môžu psy vykašliavať hlien, opisuje komora. Majitelia to podľa KVL často popisujú ako napínanie a vracanie.
Takýto kašeľ sa zhoršuje pri záťaži a vzrušení. „U niektorých psíkov je možné vidieť výtok z nosa, ktorý môže byť číry, hlienovitý alebo zelený, a kýchanie,“ povedali veterinári. Doplnili, že ťažké formy ochorenia sprevádza horúčka, apatia, nechutenstvo a výrazné ťažkosti pri dýchaní. „Príznaky môžu byť závažnejšie a výraznejšie u psíkov s vrodenými poruchami alebo chronickými ochoreniami, ako napríklad chronická bronchitída, brachycephalický syndróm, kolaps trachey,“ uviedla KVL.
Diagnostika ochorenia sa podľa komory robí na základe klinického vyšetrenia zvieraťa. U komplikovaných pacientov je potrebný odber krvi, RTG, poprípade ďalšie vyšetrenia. Kotercový kašeľ sa lieči antibiotikami, sirupmi proti kašľu, nesteroidnými antiflogistikami a doplnkami na podporu imunity. „Dôležitý je pokojový režim a izolácia psíka, keďže ide o vysoko nákazlivé ochorenie,“ povedali zverolekári. Za vhodné považujú aj zvlhčovanie vzduchu v domácnosti.
Podobnými ochoreniami, ktoré sa prejavujú intenzívnym kašľom, sú pneumónia, bronchitída a laryngitída. Pneumónia môže byť podľa KVL komplikáciou kotercového kašľa. Tento kašeľ sa tiež môže zameniť za kašeľ spôsobený srdcovými problémami. Príčinou kašľa môže byť aj cudzí predmet uviaznutý v krku. „V každom prípade je návšteva veterinárneho lekára kľúčová, aby sa vylúčili vážne ochorenia (srdce, pľúca) a stanovila sa presná diagnóza,“ dodali odborníci.