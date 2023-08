Kotian vyzýva Ódora, aby vyjadril záujem i o účasť seniorov vo voľbách

Bratislava 8. augusta (TASR) - Pred septembrovými parlamentnými voľbami narastá generačné rozdeľovanie spoločnosti. V otvorenom liste predsedovi vlády SR Ľudovítovi Ódorovi to uviedol predseda Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Michal Kotian. Od šéfa exekutívy očakáva, že tak, ako apeluje na účasť mladých voličov, vyjadrí aj rešpekt k dôležitosti hlasov starších.



Kotian kritizuje jednostranné zameranie sa premiéra i vlády na mladých voličov pri výzve na účasť na voľbách. "Čoraz viac nadobúdame pocit, že my, seniori, už nemáme čo rozhodovať o smerovaní našej krajiny po voľbách a že podstatné budú najmä hlasy mladých a Slovákov zo zahraničia. Je to aj vaša rétorika, pán premiér, ktorá k tomu prispieva. Prehlbuje sa tak ďalšie rozdeľovanie slovenskej spoločnosti, nestabilita a napätie," upozornil Kotian.



Ódora preto vyzval, aby spoločne s JDS vyhlásením deklaroval, že rovnakú váhu, akú má hlas mladých voličov, prikladá aj názoru seniorov a že mu záleží na ich účasti vo voľbách. "Rovnako vás chcem úprimne požiadať o návrhy riešení, ako by sa dala súčasná opísaná situácia do predčasných volieb riešiť v prospech medzigeneračnej súdržnosti na Slovensku," dodal Kotian.