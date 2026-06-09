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Kotlár nepodporí novelu o verejnom zdraví, predloží vlastný návrh
Splnomocnenec predložil k novele pozmeňovací návrh, ktorého cieľom bolo zaviesť do zákona objektívne a merateľné kritériá na vyhlasovanie epidemických a pandemických stavov.
Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár nepodporí v druhom čítaní v parlamente vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Dôvodom je, že návrh má podľa neho nedostatočné a nejednoznačné definície epidémie a pandémie. V septembri plánuje predložiť vlastný poslanecký návrh. TASR o tom informoval Kotlár.
Splnomocnenec predložil k novele pozmeňovací návrh, ktorého cieľom bolo zaviesť do zákona objektívne a merateľné kritériá na vyhlasovanie epidemických a pandemických stavov. Navrhoval, aby bola epidémia definovaná na základe sedemdňovej incidencie klinicky chorých osôb na 100.000 obyvateľov, pričom za referenčný epidemický prah by sa považovala hodnota dlhodobo používaná pri sezónnej chrípke, priblížil Kotlár. Zároveň navrhol zohľadňovať aj smrtnosť ochorenia, aby boli prijímané opatrenia primerané jeho závažnosti.
Súčasťou návrhu bola podľa poslanca aj nová definícia pandémie, ktorá by okrem globálneho rozšírenia ochorenia vyžadovala preukázateľne zvýšenú chorobnosť, úmrtnosť, závažné zdravotné komplikácie, preťaženie zdravotného systému a významné spoločenské či ekonomické vplyvy. Kotlár zároveň navrhol zavedenie nového právneho pojmu „stav ohrozenia zavlečením pandemického patogénu na územie Slovenskej republiky“. Ten by umožňoval prijímať preventívne opatrenia ešte pred rozšírením nákazy na území štátu, tvrdí.
Kotlár mieni, že rozhodovanie štátnych orgánov počas pandémie COVID-19 sa často opieralo o ukazovatele, ktoré nedostatočne odrážali skutočný rozsah a závažnosť ochorenia. Chýbajúce presné zákonné definície podľa neho vytvárali priestor na prijímanie mimoriadnych opatrení bez jasne stanovených objektívnych kritérií.
„Legislatíva musí byť postavená na exaktných, transparentných a vedecky overiteľných parametroch. Len tak dokážeme zabezpečiť, aby boli budúce opatrenia primerané reálnej epidemiologickej situácii a aby sa neopakovali chyby, ktorých dôsledky zasiahli celú spoločnosť,“ uviedol Kotlár.
Keďže pozmeňovací návrh nezískal potrebnú podporu v parlamente, splnomocnenec avizuje, že v septembri predloží vlastný poslanecký návrh novely zákona. Jeho cieľom bude upraviť definície epidémie, pandémie a súvisiacich mimoriadnych stavov tak, aby zodpovedali súčasným poznatkom epidemiológie a poskytovali rámec pre rozhodovanie štátu počas budúcich zdravotných kríz.
Splnomocnenec predložil k novele pozmeňovací návrh, ktorého cieľom bolo zaviesť do zákona objektívne a merateľné kritériá na vyhlasovanie epidemických a pandemických stavov. Navrhoval, aby bola epidémia definovaná na základe sedemdňovej incidencie klinicky chorých osôb na 100.000 obyvateľov, pričom za referenčný epidemický prah by sa považovala hodnota dlhodobo používaná pri sezónnej chrípke, priblížil Kotlár. Zároveň navrhol zohľadňovať aj smrtnosť ochorenia, aby boli prijímané opatrenia primerané jeho závažnosti.
Súčasťou návrhu bola podľa poslanca aj nová definícia pandémie, ktorá by okrem globálneho rozšírenia ochorenia vyžadovala preukázateľne zvýšenú chorobnosť, úmrtnosť, závažné zdravotné komplikácie, preťaženie zdravotného systému a významné spoločenské či ekonomické vplyvy. Kotlár zároveň navrhol zavedenie nového právneho pojmu „stav ohrozenia zavlečením pandemického patogénu na územie Slovenskej republiky“. Ten by umožňoval prijímať preventívne opatrenia ešte pred rozšírením nákazy na území štátu, tvrdí.
Kotlár mieni, že rozhodovanie štátnych orgánov počas pandémie COVID-19 sa často opieralo o ukazovatele, ktoré nedostatočne odrážali skutočný rozsah a závažnosť ochorenia. Chýbajúce presné zákonné definície podľa neho vytvárali priestor na prijímanie mimoriadnych opatrení bez jasne stanovených objektívnych kritérií.
„Legislatíva musí byť postavená na exaktných, transparentných a vedecky overiteľných parametroch. Len tak dokážeme zabezpečiť, aby boli budúce opatrenia primerané reálnej epidemiologickej situácii a aby sa neopakovali chyby, ktorých dôsledky zasiahli celú spoločnosť,“ uviedol Kotlár.
Keďže pozmeňovací návrh nezískal potrebnú podporu v parlamente, splnomocnenec avizuje, že v septembri predloží vlastný poslanecký návrh novely zákona. Jeho cieľom bude upraviť definície epidémie, pandémie a súvisiacich mimoriadnych stavov tak, aby zodpovedali súčasným poznatkom epidemiológie a poskytovali rámec pre rozhodovanie štátu počas budúcich zdravotných kríz.