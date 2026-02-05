Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kotlár po dohode s premiérom odprezentuje svoje zistenia budúci týždeň

Na snímke uprostred splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec NR SR Peter Kotlár (SNS) prichádza na 46. schôdzu Národnej rady SR 5. februára 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Splnomocnenec začiatkom týždňa informoval, že požiadal premiéra o možnosť prezentovať na stredajšom (4. 2.) rokovaní vlády závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú.

Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár odprezentuje svoje zistenia vláde budúci týždeň. Dohodol sa na tom s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Následne zistenia predstaví verejnosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol pre TASR.

Po osobnom stretnutí s predsedom vlády sme sa dohodli, že budúci týždeň odprezentujem svoje zistenia na vláde a potom ich predstavím aj verejnosti formou tlačovej besedy v Národnej rade SR,“ uviedol Kotlár pre TASR.

Splnomocnenec začiatkom týždňa informoval, že požiadal premiéra o možnosť prezentovať na stredajšom (4. 2.) rokovaní vlády závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú. Verejnosti ich chcel predstaviť vo štvrtok.
