Kotlár trvá na obsahu svojej správy k pandémii

Bratislava 22. októbra (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár si stojí za obsahom správy k pandémii. Dúfa, že vládny kabinet sa bude zaoberať jeho odporúčaniami. V prípade, že sa tak do konca mesiaca nestane, vzdá sa podľa vlastných slov mandátu splnomocnenca. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii.



"Uznesenie je napísané dobre a správne. Neustúpim od jeho obsahu a budem trvať na jeho predložení. Verím, že po stredajšom (23. 10.) stretnutí s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) budem môcť s hrdosťou povedať, že vláda má záujem riešiť mnou navrhnuté riešenia a postupy. Pokiaľ sa tak nestane, nie je v mojej moci naďalej na úrovni splnomocnenca vlády pokračovať, vzdám sa mandátu splnomocnenca a budem pokračovať ako poslanec Národnej rady (NR) SR v téme," poznamenal.



Kotlár informoval, že návrh uznesenia k správe o pandémii vládnemu kabinetu predložil pred asi dvoma týždňami. Navrhol v ňom okrem iného posilnenie svojich kompetencií a neschválenie globálnej pandemickej dohody zo strany SR. Žiadal ním tiež o zabezpečenie zastavenia vymazávania databáz spojených s pandémiou a analýzu vakcín proti COVID-19. "Uznesenie je napísané správne, neznesie kompromisy. Dajte o ňom na vláde, prosím, hlasovať," apeloval. Zopakoval, že v prípade neprerokovania, respektíve neschválenia uznesenia sa vzdá funkcie. Myslí si, že finančné toky počas pandémie a ústavnosť v pandemickom období prijatých vyhlášok možno preveriť aj neskôr.



Namietal aj návrh založenia vyšetrovacieho tímu na Úrade boja proti organizovanej kriminalite, ktorý má prešetriť reakciu štátu na pandémiu. "Nemám dôvod byť súčasťou tímu ministra vnútra, nemám dôveru v ministerstvo vnútra ani zdravotníctva," skonštatoval. Kritizoval, že tím vzniká až po roku a že sa nebude venovať aj medicínskym princípom. Zároveň tvrdí, že šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nepriamo požadoval jeho odchod.



Splnomocnenec Kotlár začiatkom októbra informoval o predložení správy vládnemu kabinetu. Hovoril vtedy o viacerých podozreniach o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcín či o umelom pôvode COVID-19. Avizoval vtedy, že členom vlády odporučí napríklad zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti.



Jeho tvrdenia namietala a kritizovala lekárska a vedecká obec aj opozícia. Ministri za koaliční Hlas-SD poukázali na to, že Kotlár sa mal zaoberať vyšetrením manažovania a nákupov počas pandémie. Odmietli spochybňovanie vedeckých faktov a autorít. Premiér už cez víkend avizoval, že bude od Kotlára žiadať doplnenie správy. Chce, aby Kotlár nechal chvíľu "bokom" filozofie o očkovaní a sústredil sa na nákupy zdravotníckych pomôcok či vakcín.