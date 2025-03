Kotlár žiada zvolanie bezpečnostnej rady k analýze vakcín proti covidu

Bratislava 18. marca (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vyzýva predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby zvolal Bezpečnostnú radu SR v súvislosti s výsledkami analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19. Zdôraznil, že výsledky ukáže len tam a generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Chce zároveň požiadať, aby až do konca prípadného vyšetrovania neboli nikde zverejnené. Kotlár o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.



"Vyzývam predsedu vlády, aby zvolal bezpečnostnú radu štátu a aby si vypočul, čo sme aplikovali do ľudí počas pandémie COVID-19," vyhlásil Kotlár. Výsledky analýzy podľa neho potvrdzujú, že počas pandémie bola ohrozená bezpečnosť Slovenska. "Štátny ústav pre kontrolu liečiv si nesplnil svoju úlohu a pustil na trh medzi slovenskú populáciu genetické liečivo, ktoré spôsobuje genetické zmeny v organizme bez toho, aby zrealizoval svoje vlastné analýzy," podotkol. Splnomocnenec zároveň uviedol, že doteraz mal premiérovu plnú podporu. "Lebo vie, že neblafujem," poznamenal.



Analýzu podľa jeho slov doteraz nikto nevidel. Zopakoval, že ju ani nikto okrem zúčastnených na bezpečnostnej rade a Žilinku neuvidí. Opakovane odmietol odpovedať aj na otázky novinárov, kto sa na analýze podieľal, kde a ako bola vykonaná, či koľko stála. Kotlár deklaroval, že ak sa generálny prokurátor výsledkom analýzy venovať nebude alebo potvrdí, že sa mýli, vzdá sa svojho postu splnomocnenca vlády i lekárskeho diplomu. "Ak sa ukáže, že nemám pravdu, pred médiami roztrhám svoj lekársky diplom a budem sa ospravedlňovať slovenským občanom," vyhlásil Kotlár.



Kotlár minulý týždeň informoval o tom, že žiada generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby bezodkladne konal v súvislosti s výsledkami analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Tie podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA. To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.