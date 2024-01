Kotleba ohlásil prezidentskú kandidatúru, začína zbierať podpisy

Bratislava 15. januára (TASR) - Predseda mimoparlamentnej ĽSNS Marian Kotleba ohlásil prezidentskú kandidatúru. Začína so zberom podpisov. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti.



"Do dnešného dňa na Slovensku neohlásil kandidatúru ani jeden skutočne národný kandidát. Národný volič, človek, ktorý nechce, aby Slovensko skončilo v rukách globalistov, by v prezidentských voľbách za súčasnej situácie nemal koho voliť," zdôvodnil. O jeho kandidatúre rozhodol snem ĽSNS.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude. Návrhy kandidátov na prezidenta SR možno odovzdať do 30. januára.



Právo navrhnúť kandidáta na prezidenta majú poslanci Národnej rady (NR) SR a taktiež občania SR. V prípade občianskeho návrhu kandidáta sa návrh podáva formou petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi, ktorí majú právo voliť do NR SR. V prípade poslaneckého kandidáta musí návrh svojím podpisom podporiť najmenej 15 poslancov NR SR.



O post prezidenta sa uchádzajú diplomati Ivan Korčok a Ján Kubiš. Tento týždeň by mal oznámiť kandidatúru aj predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD). Potrebné podpisy od občanov zbiera aj zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková a Marta Čurajová, ktorá chce byť nezávislá apolitická národná kandidátka. O post prezidenta sa chce uchádzať aj líder mimoparlamentnej strany Aliancia Krisztián Forró. Spomína sa tiež kandidatúra exministra spravodlivosti Štefana Harabina a predsedu SNS Andreja Danka.