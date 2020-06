Kotleba podal námietku zaujatosti voči sudkyni Sabovej v kauze šekov

Pezinok 8. júna (TASR) - Predseda opozičnej ĽSNS Marian Kotleba podal námietku zaujatosti voči samosudkyni Ružene Sabovej, ktorá pojednáva prípad kontroverzných šekov vystavených na sumu 1488 eur. Kotleba si myslí, že Sabová je voči nemu zaujatá a poukazuje na to, že mala inštruovať znalca a stretnúť sa s ním počas dňa pracovného pokoja. Sabová jeho námietku odmietla.



Sabová tvrdí, že jej komunikácia so znalcom je absolútne transparentná, a preto je aj v trestnom spise. "Pokiaľ by nejaká osobná zaujatosť z mojej strany bola, tak by v takomto prípade nebola táto komunikácia súčasťou trestného spisu. Obvykle súd komunikuje so znalcami, takisto ako aj orgán činný v prípravnom konaní," uviedla Sabová po prečítaní komunikácie so znalcom Matejom Medveckým.



Kotleba si myslí, že sama priznáva vstupovanie do znaleckého posudku, čo Sabová odmieta. "Nedošlo k meneniu obsahu znaleckého posudku. Súd si vyžiadal doplnenie, ktoré nebolo súčasťou písomne podaného posudku," reagovala Sabová.



Na pondelkové pojednávanie je predvolaných viacero svedkov aj znalcov. Predvolaný je aj manželský pár, ktorý bol obdarovaný jedným zo šekov, doručenie si však neprevzali, čiže sa nepredpokladá ich príchod na Špecializovaný trestný súd v Pezinku.



Predseda ĽSNS sa mal podľa prokurátora trestného činu dopustiť, keď odovzdal v roku 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur.