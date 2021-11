Advokátka:Počas núdzového stavu možno prikázať dodávateľom činnosti

Bratislava 25. novembra (TASR) - Počas núdzového stavu je možné obmedziť ľudí na základných právach a slobodách, ale len v medziach stanovených ústavným zákonom. Dodávateľom môže vláda prikázať vykonávať konkrétnu činnosť, aby napríklad zabezpečovali zásobovanie, zdravotnú starostlivosť či poskytovanie sociálnych služieb. Pre TASR to uviedla advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.



Vláda môže v rámci núdzového stavu ľuďom napríklad zakázať vychádzanie z obydlí a prinútiť ich zdržiavať sa doma alebo obmedziť či zakázať im zhromažďovanie sa. "Okrem toho počas núdzového stavu môže prezidentka na návrh vlády nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy, ako aj povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe," priblížila Kováčechová.



Pripomenula, že núdzový stav trvá maximálne 90 dní. V prípade pandémie však možno jeho trvanie predĺžiť o ďalších 40 dní, a to aj opakovane. "Takéto predĺženie však už musí odsúhlasiť parlament, a to do 20 dní odo dňa predĺženia," spresnila Kováčechová.



Núdzový stav vyhlasuje vláda len v konkrétnych situáciách, a to podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Ten stanovuje aj trvanie, podmienky a ostatné okolnosti súvisiace s núdzovým stavom. "Jedným z dôvodov vyhlásenia núdzového stavu je, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb. Vyhlasuje sa na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území, teda aj na celom území Slovenska," dodala advokátka.



Na Slovensku platí od štvrtka na 90 dní núdzový stav. Schválený je aj zákaz vychádzania. Rozhodla o tom vláda na stredajšom (24. 11.) rokovaní. Naposledy bol núdzový stav na Slovensku vyhlásený vlani od 1. októbra do 14. mája tohto roka.