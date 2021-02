Kovařík by bol nerád,ak by sa v prípade Böhma začali šíriť konšpirácie

Bratislava 13. februára (TASR) - Policajný prezident Peter Kovařík by nebol rád, ak by sa v prípade smrti Františka Böhma, kľúčového svedka vo viacerých aktuálne políciou vyšetrovaných kauzách, začali šíriť rôzne konšpirácie a špekulácie. Policajný šéf to uviedol vo svojom vyhlásení.



"V žiadnom prípade sa nejedná o vraždu, ale podľa doterajších informácií F. B. spôsobil svojej manželke neúmyselné strelné zranenie a následne sa sám zastrelil," skonštatoval Kovařík. Ženu so zraneniami previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Böhm zraneniu na mieste podľahol. Policajný prezident potvrdil, že vyšetrovanie prípadu je vedené na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave. "Viac podrobností zatiaľ nie je možné zverejniť," podotkol Kovařík.



Polícia v piatok (12. 2.) krátko pred polnocou prijala oznámenie o postrelenej žene a zastrelenom mužovi v jednom z rodinných domov v Plaveckom Štvrtku. Prípad si vzhľadom na jeho závažnosť na mieste prevzala bratislavská krajská kriminálka. Televízia JOJ informovala, že ide o Františka Böhma, kľúčového svedka vo viacerých aktuálne políciou vyšetrovaných kauzách, a jeho manželku.



Böhm bol bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby. S políciou mal spolupracovať pri vyšetrovaní káuz Judáš či Texasan. Vypovedať mal aj o údajnom podplácaní bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, ktorý zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým vo väzbe pokúsil o samovraždu. Vypovedať mal aj proti bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Svedčiť tak mal proti bývalým vrcholným predstaviteľom prokuratúry i polície.



Národná kriminálna agentúra zadržala a obvinila Böhma podľa medializovaných informácií minulý rok v septembri v rámci akcie Božie mlyny. Spolupracovať mal s mafiánskou skupinou takáčovcov.