Policajný prezident P. Kovařík by mal podľa Kollára odísť z funkcie

Bratislava 31. augusta (TASR) - Ak by sa policajný prezident Peter Kovařík rozhodol z funkcie odísť, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) to bude vnímať veľmi pozitívne. Kovařík by to podľa neho mal urobiť. Hnutie Sme rodina má podľa Kollára viacero otázok aj o fungovaní vedenia Ministerstva vnútra (MV) SR, preto chceli poslanci hnutia otvoriť schôdzu o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Koalícia sa podľa neho nechce zúčastňovať na cirkuse Smeru-SD, avizoval, že na riadnej schôdzi v septembri bude mať opozícia možnosť vyjadriť sa k Mikulcovi.



"Budem to vnímať veľmi pozitívne, ako charakterný a zodpovedný krok človeka, ktorý, ak chce zachovať dôveryhodnosť polície, mal by tento krok urobiť," reagoval na tlačovej konferencii Kollár na otázku, ako by reagoval, ak by sa Kovařík vzdal funkcie, alebo by si ju pozastavil.



Sme rodina má otázky voči vedeniu MV i polície, no výhrady opozície voči Mikulcovi sa podľa Kollára zatiaľ nepreukázali. "Na nejaké otázky sme už dostali odpovede," skonštatoval s tým, že na koaličnej rade mu partneri prisľúbili, že na ďalšie otázky dostanú odpoveď. Nechcel konkretizovať, o aké otázky ide. Podľa Kollára sme tu v minulosti mali organizovanú skupinu, ktorá si sprivatizovala spravodlivosť, označil ju za "Ficovu mafiu". Chcú odpovede od koaličných partnerov, pretože nechce, aby sa v budúcnosti vytvorila iná skupina, ktorá by robila to isté.



Kollár odmietol spájanie s Ficom v súvislosti s tým, že by jeho hnutie chcelo zastaviť vyšetrovania káuz. "Ficovi nominanti, jeden po druhom, na tých najdôležitejších štátnych inštitúciách, páchali trestnú činnosť. Dnes sa popriznávali a väčšina už získala svoj trest. V žiadnom prípade nie sme proti tomu, aby sa tento proces zastavil," ozrejmil.



Aj nezaradený poslanec a expremiér Peter Pellegrini si myslí, že by sa Kovařík mal vzdať funkcie. Šéf polície by mal podľa neho povedať aj to, kto ho naviedol na konanie, pre ktoré čelí obvineniu. Informácie o dôvodoch vznesenia obvinenia voči nemu podľa Pellegriniho naznačujú, že zrejme existujú aj iné dôkazy.



Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila 26. augusta Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta.



V parlamente sú zároveň dva návrhy na odvolanie Mikulca, rokovať sa o nich bude na riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 16. septembra. Návrhy inicioval Smer-SD. Na konci júla a ani v utorok sa nepodarilo o odvolávaní rokovať, pretože plénum nebolo uznášaniaschopné. Schôdze sa preto presunuli.