Kovařík dal vykonať kontrolu,či polícia pred NRSR nepodcenila situáciu

Bratislava 23. júla (TASR) - Policajný prezident Peter Kovařík dal vykonať kontrolu, či polícia zvládla dav, nepodcenila situáciu a vykonala dostatočné bezpečnostné opatrenia. Uviedol to v reakcii na piatkový protest stoviek nespokojných občanov pred budovou Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Jeho stanovisko TASR poskytla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"Som v kontakte s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave, ktoré má v kompetencii dohliadať na verejný poriadok na zhromaždení. Vyhodnotíme situáciu a potom budeme vedieť odpovedať, či došlo k neočakávaným aktivitám protestujúcich, ktoré polícia mala alebo nemala pod kontrolou. Nebudem vychádzať zo záverov politikov, ale z kontroly, ktorá je na to určená," píše v stanovisku Kovařík. Prejavy protestujúcich vníma prostredníctvom médií, keďže je na ceste na dovolenku a šoféruje.



Pred budovou parlamentu v hlavnom meste sa v piatok ráno zišli stovky nespokojných občanov. Protestujú proti vládnym opatreniam. Žiadajú, aby v parlamente nebola prijatá novela zákona, v rámci ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Podporu protestujúcim prišli vyjadriť opoziční poslanci z ĽSNS a Smeru-SD.