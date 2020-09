Kovařík: Polícia nie je oprávnená riešiť porušenie interných predpisov

Bratislava 27. septembra (TASR) - Polícia nie je oprávnená riešiť porušenie interných predpisov pri nakrúcaní audiovizuálnych diel. Uviedol to prezident Policajného zboru Peter Kovařík v reakcii na poslanca Národnej rady SR Mariana Kotlebu (ĽSNS), ktorý v diskusnej relácii na RTVS nemal na tvári rúško.



Kovařík pripomína, že výnimky pri nosení rúšok stanovuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "Ak existujú pochybnosti o protiprávnosti konania účinkujúceho, tieto bude riešiť príslušný správny orgán. Nepovažujem ani za vhodné zasahovať do politického dialógu," povedal.



Kotleba diskutoval v televíznej debate bez rúška a spochybňoval v nej nebezpečenstvo pandémie, spomínal oponentné názory lekárov k riziku nového koronavírusu.



V súvislosti so správaním poslanca plánuje podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v pondelok (28. 9.) podať podnet na ÚVZ SR i Okresný úrad v Bratislave.