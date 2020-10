Kovařík sa neprihlásil do výberového konania na policajného prezidenta

Bratislava 6. októbra (TASR) - Peter Kovařík, ktorý bol dočasne poverený riadením Policajného zboru, sa ešte neprihlásil do výberového konania na post policajného prezidenta. To, či sa bude o post uchádzať, považuje stále za otvorené. V utorok to uviedol pre médiá.



Dočasný šéf polície skonštatoval, že naštartoval isté zmeny a má záujem ich systémovo presadzovať. Ako však poznamenal, výber policajného prezidenta bude záležať od ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). "Pred samotným podaním je pre mňa veľmi dôležité, aby sme mali vzájomnú dôveru, je to dneska otvorené, do konca mesiaca mám čas, dovtedy sa musím rozhodnúť a predložiť koncept," povedal. Porozprávať sa chce tiež s manželkou.



Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výberové konanie na prezidenta Policajného zboru na konci septembra po odchode Milana Lučanského, ktorého dočasne nahradil Kovařík. Záujemcovia o post sa môžu prihlásiť do 30. novembra.



Uchádzač by mal byť príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa i špecializované policajné vzdelanie a mal by byť celkovo najmenej päť rokov nadriadeným. Nesmie byť odsúdený za spáchanie trestného činu. Okrem životopisu musí predložiť aj koncepciu rozvoja a riadenia polície.