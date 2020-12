Kovařík: V súvislosti s protestami konáme aj proti verejným činiteľom

Bratislava 15. decembra (TASR) – Počas nedávnych zhromaždení na bratislavských námestiach prišlo k tisícom priestupkov. Uviedol to dočasný prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík. Zároveň dodal, že polícia koná aj proti verejným činiteľom, ktorí boli na protestoch. Obvinená z podnecovania je jedna v minulosti verejne činná osoba.



„Poslanci nemajú v tomto smere žiadnu výnimku. Je len otázka dôkazov v konkrétnom trestnom konaní, ako sme ďaleko," spresnil s tým, že prioritou pre PZ je počas zhromaždení ochrana života a zdravia ľudí, taktiež majetku.



Dočasný policajný prezident zdôraznil, že protestujúci ohrozujú svoj život a život svojich blízkych. "Je mi veľmi ľúto, že keď zdravotníci s vypätím síl zachraňujú životy, isté osoby s politickými cieľmi vytvárajú priestor na rozširovanie chorôb," skonštatoval.



Protestujúci sa podľa jeho slov dopúšťajú priestupkov na úseku zdravia, života a na úseku civilnej ochrany tým, že sa nelegálne zhromažďujú. Zvolávatelia zhromaždení sa podľa jeho slov dopúšťajú trestných činov. Polícia sa snaží identifikovať najmä osoby, ktorých správanie prekročilo rámec akceptovateľnosti.



Polícia podľa Kovaříka pri zásahoch počas týchto zhromaždení rešpektuje zásady primeranosti a v prvom rade reaguje na to, akým spôsobom sa dav správa. "Každá akcia vyvoláva reakciu. Mali sme operatívne informácie, že sa chystajú provokácie vo vzťahu k PZ. Zúčastňujú sa na tom extrémistické, polovojenské skupiny, ľudia z ultras, ktorí chcú vyvolávať nepokoje," reagoval dočasný policajný prezident. Zároveň pripustil, že vníma tlak verejnosti na dôraznejšie zásahy PZ voči protestujúcim.



Ako uviedol riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Adrian Pavlík, polícia vedie zo sobotného (12. 12.) protestu trestné konanie pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti a v jednom prípade za trestný čin nebezpečného vyhrážania policajtovi. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bolo postúpených 28 priestupkov. „Ďalej boli zistené dva priestupky, a to nosenie chladných zbraní na verejnosti,“ dodal.



Na Hodžovom námestí sa v sobotu konal protest proti vláde Igora Matoviča (OĽANO) a proti pandemickým opatreniam. Pred Prezidentský palác prišlo niekoľko stoviek ľudí. Väčšina z nich nemala na sebe ochranné rúška. Nemali ich ani poslanci Národnej rady (NR) SR za ĽSNS Marian Kotleba a Milan Mazurek, europoslanec Milan Uhrík (ĽSNS) či bývalý parlamentný poslanec Peter Marček, ktorí sa postavili pred ľudí. Rečníci spochybňovali protipandemické opatrenia, testovanie ľudí na ochorenie COVID-19, ochranné rúška, vakcínu i očkovanie. Protestujúci kričali protivládne heslá a žiadali jej demisiu.