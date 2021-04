Kovařík: O hrozbe voči policajtom v štátoch Západu vieme

Bratislava 24. apríla (TASR)- Prezident Policajného zboru (PZ) Peter Kovařík potvrdil, že bezpečnostné zložky SR disponujú informáciou o hrozbe, ktorá sa týka možného teroristického útoku voči príslušníkom policajných zborov západných krajín. "Môžeme však všetkých ubezpečiť, že zatiaľ nemáme informácie, že by mala súvis so Slovenskou republikou," zdôraznil policajný prezident.



Uistil, že polícia i tak prijala opatrenia, z taktických dôvodov ich ale nekonkretizoval. Kriticky sa však vyjadril o tom, že sa do médií opäť dostali informácie, s ktorými pracujú bezpečnostné zložky. "Únik policajných správ do mediálneho priestoru, hoci neutajovaných, považujem za nezodpovedné správanie, a nariadim kontrolu, aby som zistil, kto sa takto zahráva s citlivými informáciami, ktoré momentálne teraz vyvolávajú zbytočnú paniku," oznámil Kovařík.



O tom, že sa teroristická skupina al-Káida vyhráža nešpecifikovaným západným krajinám smrťou policajtov, informovali v piatok (23. 4.) večer Topky.sk. Portál citoval dokument z Prezídia Policajného zboru, v ktorom sa píše, že "protiteroristická centrála NAKA získala informáciu prijatú od vojenského spravodajstva Ministerstva obrany SR, týkajúcu sa výzvy teroristickej skupiny al-Káida na usmrtenie príslušníkov polície v krajinách tzv. Západu". Za usmrtenie, ktoré bude aj zdokumentované, bola špecifikovaná aj finančná odmena.