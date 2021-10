Konfederácia odborových zväzov sa ohradila voči pozmeňujúcemu návrhu

Bratislava 6. októbra (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR sa ohradila voči pozmeňujúcemu návrhu koaličných poslancov z OĽANO k ich návrhu novely zákona o štátnej službe, ktorým by sa mali posilniť kompetencie ministra vnútra pri zmenách na pozíciách nadriadených v Policajnom zbore. Koaliční poslanci sa podľa konfederácie pokúšajú o destabilizáciu štátnej správy vrátane ozbrojených zborov. Informovala o tom hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.



Pozmeňujúci návrh podľa KOZ vnáša do systému pravý opak princípu stability, pretože umožňuje ministrovi previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného nielen na inú funkciu, ale aj do iného miesta výkonu štátnej služby. Konfederácia s takýmto návrhom nesúhlasí. Hovorí o rozpore so záväzkami z vládneho programu, ktorý hovorí o budovaní stabilnej, profesionálnej a vzdelanej pracovnej sily v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na etických pravidlách založených postupov riadenia.



"Opätovne preto dôrazne upozorňujeme poslancov NR SR, ako aj ostatných ústavných činiteľov, že Ústavný súd SR už v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodov vydal nález, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou SR," podotkla hovorkyňa. Poukázala i na zámery plynúce z pôvodného návrhu, ktorý hovorí o kompetenciách generálnych tajomníkov služobných úradov voči riadiacim pracovníkom. Okrem toho namieta i predložený návrh na zmeny v spôsobe odvolávania a výberu policajného prezidenta či šéfa inšpekcie.



Novela zákona o štátnej službe, ktorá upravuje kompetencie generálneho tajomníka služobného úradu, je aktuálne v druhom čítaní. V jednom z pozmeňujúcich návrhov sa píše, že "ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu". O úprave spôsobu výberu policajného prezidenta a šéfa inšpekcie by mali poslanci rokovať na ďalšej schôdzi.