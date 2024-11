KOZ: Návrhy SNS predstavujú zásah do fungovania občianskej spoločnosti

Bratislava 27. novembra (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR sa postavila proti návrhom koaličnej SNS na úpravu zákona o mimovládnych organizáciách. "Marcový, ako aj novembrový návrh legislatívnej zmeny boli predložené bez akejkoľvek verejnej a odbornej diskusie, mimo štandardného legislatívneho procesu a predstavujú bezprecedentný zásah do fungovania občianskej spoločnosti," uvádza sa vo vyhlásení Snemu KOZ SR. TASR o vyhlásení informovala hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová.



Návrhy podľa odborárov zasahujú mimovládny sektor aj odborové organizácie. Aktívnou súčasťou občianskej spoločnosti sú aj odborové organizácie, pretože sa taktiež podieľajú na tvorbe a pripomienkovaní zásadných politických rozhodnutí a na transparentnosti fungovania verejnej správy.



Snem KOZ reagoval na aktuálny pozmeňujúci návrh k novele zákona, ktorý za SNS predložil poslanec Adam Lučanský. Návrh podľa vyhlásenia "škandalóznym spôsobom" zavádza označovanie mimovládnych neziskových organizácií namiesto za zahraničných agentov za lobistov, ak priamo alebo nepriamo ovplyvňujú rozhodovanie verejných činiteľov pri výkone ich funkcie. Z definície lobingu v návrhu pritom vyplýva, že všetky činnosti odborových organizácií môžu byť považované za lobing. Odborári poukazujú na to, že nesplnenie si povinností vyplývajúcich z návrhu zákona by mohlo viesť až k rozpusteniu združenia, čo je v príkrom rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami.



"Snem KOZ SR považuje takúto navrhovanú zmenu zákona zasahujúcu mimovládne organizácie za priamy útok na Ústavou SR garantovanú pluralitu názorov a slobodu združovania sa. Štát by legislatívnymi normami nemal obmedzovať občiansku spoločnosť vrátane zástupcov zamestnancov, ale garantovať také podmienky fungovania, ktoré budú verejnú správu a občiansku spoločnosť prepájať," vyhlásil Snem KOZ.



Lučanský tvrdí, že reguláciou lobingu vo vzťahu k mimovládnym organizáciám sa zabezpečí vyvážené etické prostredie. Zároveň navrhol vypustiť z novely pôvodný zámer o označovaní mimovládnych organizácií ako organizácií so zahraničnou podporou. Neregulovaný lobing mimovládnych organizácií môže podľa SNS viesť k rôznym rizikám. Pôvodnú novelu zákona predložili poslanci SNS ešte v marci, koncom apríla prešla do druhého čítania. Odvtedy sa právnu úpravu schváliť nepodarilo.