KOZ podporuje žiadosti zamestnancov v kultúre riešiť podmienky v práci

Bratislava 13. augusta (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) podporuje požiadavky predstaviteľov kultúrnej obce riešiť zásadné problémy ovplyvňujúce ich pracovné podmienky, vrátane finančnej poddimenzovanosti sektora a nahromadeného investičného dlhu. KOZ to uviedlo v utorkovom vyhlásení v súvislosti so situáciou v kultúre.



Odborári deklarovali, že situáciu v kultúre pozorne sledujú, osobitne si všímajú dosah prijímanej legislatívy a krokov Ministerstva kultúry (MK) SR na pracovné podmienky v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. "Pracovníci pôsobiaci v kultúre a kultúrnych inštitúciách naprieč Slovenskom sa obávajú, že legislatívne i personálne zmeny im neumožnia pracovať v spravodlivých, dôstojných a stabilných podmienkach," upozornila hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.



Upozornila i na to, že verejná a politická diskusia poukazuje na množstvo problémov v sektore kultúry. "Ich riešenie však spočíva v spolupráci, a nie v nenávisti a rozdeľovaní," zdôraznila zástupkyňa KOZ.



Konfederácia preto podľa jej slov odmieta akékoľvek vytváranie dvoch skupín pracovníkov zo strany predstaviteľov štátnej moci a navodzovanie konfliktu medzi nimi. "Aj toľko spomínaná 'kaviareň' (ako sú nálepkovaní umelci a duševne pracujúci), aj ťažko manuálne pracujúci v robotníckych profesiách totiž môžu byť vystavení prekérnym pracovným podmienkam," dodala Nemethová.



Pri presadzovaní oprávnených požiadaviek konfederácia zdôraznila aj význam kolektívnych akcií, vrátane protestov, štrajkovej pohotovosti či štrajku, ako dôležitých súčastí demokratických princípov v pracovných vzťahoch. "Podpora aj týchto akcií je obranou práva zamestnancov na vyjadrenie svojich názorov a požiadaviek. Žiaden odborár by nemal spochybňovať kolektívne akcie v boji za lepšie pracovné podmienky pracovníkov, nech sa to týka kohokoľvek," dodala Nemethová.



Proti krokom MK SR protestovali v pondelok (12. 8.) v Bratislave tisíce ľudí. Protest organizovala občianska platforma Otvorená kultúra s ďalšími kultúrnymi organizáciami. Účastníci protestu požadujú odstúpenie alebo odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva Lukáša Machalu a napravenie chýb, ktoré podľa organizátorov na MK urobili.