Odborári žiadajú stiahnutie novely súvisiacej s okresnými úradmi

Bratislava 21. januára (TASR) – Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR žiada o stiahnutie návrhu novely z parlamentu, ktorá má umožniť odvolanie a vymenovanie vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy.



Návrh podľa odborárov centralizuje riadenie, upevňuje mocenské postavenie štátu a je tiež v rozpore s Programovým vyhlásením vlády. TASR o tom informovala hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová. Upozorňujú tiež, že s každou zmenou politickej garnitúry sa takto budú meniť stovky úradníkov na okresných úradoch.



Návrh novely zákona o organizácii miestnej štátnej správy, ktorou sa mení aj zákon o štátnej službe, je podľa KOZ SR ukážkou politického kádrovania bez prihliadania na odbornosť, skúsenosť a schopnosti.



„Pritom sám predseda vlády SR Igor Matovič verejne deklaroval, že politické dosadzovanie prednostov okresných úradov bolo jediným a posledným zásahom do fungovania územnej štátnej správy," skonštatovali v stanovisku.



Pozície vedúcich odborov by sa mali podľa KOZ SR obsadzovať výlučne na základe jasne definovaných kritérií prostredníctvom transparentného výberového konania a nie na základe politických sympatií uchádzačov. S týmito požiadavkami sa KOZ SR obrátila aj na premiéra, predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša a podpredsedu NR SR Gábora Grendela z OĽANO.



Programové vyhlásenie podľa KOZ SR obsahuje záväzok budovať profesionálnu, vzdelanú a stabilnú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na etických pravidlách založených postupoch riadenia. Návrh legislatívy však vnáša podľa odborárov do celého systému pravý opak.



„Predkladatelia, ktorými sú poslanci Národnej rady SR za OĽANO, navrhovanú zmenu odôvodňujú potrebou dať šancu novej generácii úradníkov, ktorá rozumie zmene, ktorú táto vláda prináša, a stotožňuje sa so smerovaním a cieľmi, ktoré chce vláda v tejto oblasti dosiahnuť. Pozície vedúcich odborov by mali byť obsadzované výlučne na základe jasne definovaných kritérií prostredníctvom transparentného výberového konania, čo zabezpečí potrebnú odbornosť a kvalitu uchádzačov. Politickými čistkami na základe politickej príslušnosti dosiahneme práve opačný efekt," skonštatoval prezident KOZ SR Marián Magdoško.



Podľa KOZ SR zároveň návrh legislatívy stavia aj samotných zamestnancov pred etickú dilemu. „Povinnosťou štátnych zamestnancov je konať politicky neutrálne. Tento princíp by mal rešpektovať aj spôsob ich menovania a odvolávania," dodala viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.