Prezidentská kancelária žiada vládu o zmenu účelu financií

Bratislava 10. júla (TASR) - Prezidentská kancelária žiada vládu o súhlas so zmenou účelu finančných prostriedkov vo výške 60.000 eur. Využiť sa majú na modernizáciu a rekonštrukciu objektov v správe Kancelárie prezidenta (KP) SR. Má ísť o presun výdavkov v rámci rozpočtu pre KP SR. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predložila prezidentská kancelária.



"Cieľom zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov je zabezpečenie nevyhnutnej starostlivosti o národné kultúrne pamiatky," píše sa v návrhu na vydanie súhlasu vlády so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2020 kapitole Kancelária prezidenta SR.



Na základe analýzy treba podľa kancelárie zmeniť účel použitia rozpočtových prostriedkov a presun v rámci programu Reprezentácia štátu a obyvateľov SR. Financie by sa mali presunúť z investičnej akcie Obstaranie dlhodobého majetku – osobných automobilov na investičnú akciu Modernizácia a rekonštrukcia objektov v správe Kancelárie prezidenta SR.