V Bratislave si pripomenuli 75. výročie tzv. Akcie rehoľníčky

Na snímke predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) Peter Sandtner počas príhovoru. Foto: TASR - Martin Baumann

Išlo o likvidáciu ženských kláštorov.

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) si vo štvrtok pripomenula 75. výročie Akcie rehoľníčky, počas ktorej boli v auguste 1950 násilné vyvezené rehoľné sestry z kláštorov. Išlo o likvidáciu ženských kláštorov. Spomienková akcia sa uskutočnila pri pamätníku obetí komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave.

„Po likvidácii mužských kláštorov, likvidácii gréckokatolíckej cirkvi a kňazských seminárov to bol štvrtý veľký zásah proti katolíckej cirkvi v roku 1950,“ skonštatoval predseda KPVS Peter Sandtner.

Rehoľné sestry boli vyvezené do tzv. centralizačných kláštorov, kde pracovali často v poľnohospodárstve. Niektoré z nich boli ubytované priamo v maštaliach na majeroch. O rok neskôr ich vyviezli do Česka, na ťažkú prácu do textilných tovární. Až koncom 60. rokov, po rokoch práce, ktorá im poškodila zdravie, mohli pracovať v ústavoch sociálnej starostlivosti, pre ťažko postihnutých. Išlo taktiež, ako v prípade textilných tovární, o prácu, ktorú nechcel nikto vykonávať, pripomenul predseda KPVS.



„Počas politického uvoľnenia v roku 1968 síce z charitných domovov odišli štátni zmocnenci, ale sestry boli naďalej sledované a mali obmedzenú osobnú slobodu,“ podotkol Sandtner.

Hoci v roku 1968 odišli sestry do rodinných domov a bytov, po nástupe normalizácie boli podľa neho opäť násilne vyvezené späť. Avšak pozitívom bolo to, že každá väčšia rehoľa dostala vlastný charitný domov, keďže dovtedy sa v nevyhovujúcich podmienkach tlačili sestry rôznych reholí.
