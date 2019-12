Krahule sú zatvorené, no v prevádzke je ďalších 15 lyžiarskych areálov

Bratislava 21. decembra (TASR) - Posledný predvianočný víkend je v prevádzke do 15 lyžiarskych areálov. Vzhľadom na vývoj počasia sú dnes zatvorené Donovaly, Telgárt, Veľká Rača a Jasenská dolina, na Krahuliach bude uzavretá zjazdovka do 24. 12. Včera otvorili sezónu v Monkovej doline a v Závažnej Porube – Opalisko, dnes štartujú v Litmanovej, v Krušetnici, zajtra na Táloch. Do dennej prevádzky prechádza Kubašok – Spišské Bystré, kde dnes oslavujú 20. výročie založenia strediska. 25. decembra ohlásili otvorenie v Oravskej Lesnej a v Skicentre Strachan v Ždiari. Vzhľadom na priaznivejšie predpovede našich meteorológov na budúci týždeň, predpokladáme medzi sviatkami zvýšenie počtu otvorených stredísk. V zimných areáloch je prevádzka obmedzená len na niektoré svahy, no napr. v Tatranskej Lomnici otvárajú ďalšie 3 zjazdovky – na Štarte a Grand Slnečná, síce v obmedzenom režime dnes pribudne do prevádzky zjazdovka Solisko na Štrbskom Plese a počet otvorených svahov sa zvýšil aj v Skicentre Strednica-Ždiar. Na zjazdovkách sa nachádza 20 až 50 cm technického snehu, len v Jasnej a v Závažnej Porube je to o niečo viac.





Nízke Tatry



Jasná sever 50-80 cm dobré



Jasná juh 40-60 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm dobré





Vysoké, Západné a Belianske Tatry



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 30-35 cm dobré



Roháče – Spálená 40–50 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré



Strednica – Ždiar 40 cm veľmi dobré



Monkova dolina 40 cm veľmi dobré





Kysuce a Orava



Ski Krušetnica 20-30 cm dobré





Východné Slovensko



Litmanová 40 cm dobré





Alpské strediská





V alpských strediskách sú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy. V prevádzke sú už všetky známe a tradičné alpské lokality, zatvorených je ešte niekoľko menších areálov. Snehová vrstva je pomerne stabilná, od pondelka sa miestami mierne znížila – o 5 cm. Väčšina areálov ešte nemá otvorených 100% tratí – prevádzka dosahuje 60 až 80%.





Rakúsko



Annaberg 30 cm dobré



Göstling – Hochkar 15-30 cm veľmi dobré



Hinterstoder 40-60 cm veľmi dobré





Ľadovce



Stubai 70-310 cm dobré



Pitztal 145-285 cm dobré



Sölden 15-230 cm dobré



Hintertux 35-205 cm dobré



Zugspitze 85-95 cm dobré



Zell am See – Kaprun 20 – 115 cm dobré





Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 5-70 cm dobré



Ischgl 30–70 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg 35–55 cm dobré



Zillertal 35–145 cm dobré



Obertauern 50–80 cm veľmi dobré





Švajčiarsko



Davos Klosters 25-75 cm dobré



Zermatt - Matterhorn 40-115 cm dobré



Saas-Fee 60–275 cm dobré





Taliansko



Alta Badia 30-120 cm dobré



Marmolada – Arabba 85-265 cm dobré



Madonna di Campiglio 60–155 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo 30-130 cm dobré



Livigno 55-125 cm dobré



Zdroj: www.holidayinfo.sk