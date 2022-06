Kraj očkuje proti HPV, poukazuje na potrebu prevencie i vakcinácie

Bratislava 17. júna (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) očkuje v piatok proti HPV. Aj takýmto krokom chce prispieť k prevencii onkologických ochorení, poukázať chce tiež na potrebu prevencie a vakcinácie. V zdravotníckom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke zaočkuje nielen zaregistrovaných, ale aj "záujemcov z ulice". Nevylučuje, že Deň očkovania proti HPV vírusu nezopakuje.



"Je obrovská možnosť, ako predísť rakovine. Je to asi jediná rakovina, ktorá má tento infekčný pôvod a dá sa jej zabrániť, predísť očkovaním," pripomína lekár kraja a šéf odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay.







Napriek tomu, že sa očkovanie proti HPV na Slovensku realizuje už niekoľko rokov, zaočkovanosť je podľa neho pomerne nízka. Vo vekovej kategórii do 12 rokov je zaočkovanosť u dievčat okolo 26 percent, pri chlapcoch je to "takmer nemerateľné číslo". Na porovnanie, v susednom Maďarsku je zaočkovaných 70 percent dievčat, v Austrálii za 15 rokov takmer eliminovali rakovinu krčka maternice.



Poukazuje tiež na to, že štatistiky približne spred 30 rokov ukazovali, že ročne dostane rakovinu krčka maternice zhruba 600 žien, 300 žien na toto ochorenie ročne zomrie. "Napriek tomu, čo všetko o tom vieme a dobre to vieme liečiť a ako máme vymyslený systém preventívnych prehliadok, sa čísla zásadne nemenia," zdôraznil Szalay. Hovorí o "solídnych rezervách", apeluje tiež na preventívne prehliadky, ktoré vedia takéto rakoviny včas odhaliť, podchytiť a liečiť.



Ľudský papilomavírus (HPV) môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory – rakovina vagíny, penisu alebo konečníka.



Očkovacia schéma HPV sa skladá z dvoch, respektíve troch dávok. Deti do 15 rokov majú dostať spolu dve dávky, druhú dávku päť až 13 mesiacov po prvej. Staršie osoby majú dostať tri dávky v rozostupe dvoch a šiestich mesiacov po prvej. Kraj bude podávať len prvé dávky. Očkovanie u 12-ročných detí hradí zdravotné poistenie.